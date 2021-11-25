Єврокомісія пропонує змінити правила подорожей до ЄС із третіх країн

Єврокомісія запропонувала нові правила подорожей до Євросоюзу та Шенгенської зони з третіх країн в умовах пандемії COVID-19. Проєкт відповідної рекомендації Ради ЄС у Єврокомісії представили у четвер, 25 листопада.

У ЄС хочуть скасувати "зелений" список для подорожей

Одне нововведення стосуватиметься "зеленого" списку країн з низьким рівнем поширення коронавірусу, жителів якого рекомендовано пускати до ЄС незалежно від їхнього статусу вакцинації. На першому етапі - з 10 січня по кінець лютого 2022 року - мають дещо спростити критерії для внесення країни до "зеленого" списку. Зокрема, якщо зараз межею є 75 нових випадків захворювання на COVID-19 на 100 000 населення протягом 14 днів, то Єврокомісія пропонує підняти цю межу до 100.

Однак уже на другому етапі - з 1 березня наступного року - цей список цілковито скасують. У Єврокомісії пояснюють це прогресом з вакцинацією у світі, а також бажанням перейти до системи, яка залежить від статусу тих, хто подорожує, а не від країни їхнього відправлення.

Нагадаємо, що зараз у "зеленому" переліку - близько 20 країн. Україна перебувала в ньому з липня до 9 листопада.

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До ЄС пропонують пускати щеплених вакцинами зі списку ВООЗ

Також Єврокомісія пропонує розширити перелік тих осіб, яких мають пускати до Шенгену. Зараз, крім тих, хто має поважну причину (наприклад, працівники транспорту), це особи, щеплені чотирма зареєстрованими у ЄС вакцинами: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.

З 10 січня брюссельські чиновники пропонують пускати й тих, хто має сертифікат про одужання або ж щепився вакциною зі списку Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Як відомо, у цьому переліку містяться також китайські Sinovac та Sinopharm, а також індійські Covishield та Bharat Biotech (Sinovac та Covishield - поширені в Україні). Щоправда, тим, хто одужав або щепився вакцинами зі списку ВООЗ, не зареєстрованими у ЄС, потрібно буде мати негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до моменту в'їзду на територію ЄС.

Сертифікати про одужання будуть прийматися лише протягом 180 днів після захворювання на COVID-19. А термін дії підтвердження вакцинації Єврокомісія того ж дня запропонувала обмежити дев'ятьма місяцями.

Цей проєкт тепер розглядатиме Рада ЄС. На його основі вона може ухвалити рекомендацію, яку кожна держава Євросоюзу та Шенгенської зони впроваджуватиме так, як вважатиме за потрібне.