Кулеба назвав країни ЄС, які залишаються відкритими для подорожей українців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що низка країн Євросоюзу залишаються відкритими для подорожей українців, у тому числі з туристичною метою, попри виключення України з "зеленого" списку країн ЄС. Зокрема, Кулеба у низці публікацій у Twitter 9-10 листопада повідомив про вісім країн Євросоюзу, в'їзд до яких дозволений громадянам України за певних умов. Мова йде про Австрію, Бельгію, Данію, Естонію, Кіпр, Нідерланди, Хорватію та Чехію.

Як зазначає Кулеба, Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для українців за умови повної вакцинації або негативного результату тесту на коронавірус до і після прибуття.

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Також Хорватія вирішила не закривати свої кордони для українців. Для в'їзду на територію цієї країни без обов'язкової самоізоляції потрібен сертифікат вакцинації, негативний результат тесту на коронавірус чи довідка про те, що людина одужала від COVID-19.

Крім того Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Чехія зберегли повноцінний безвізовий режим лише для українців, які пройшли повну вакцинацію визнаними в ЄС вакцинами.

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Нідерланди також залишили можливості подорожей для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації. Водночас з 13 листопада, крім свідоцтва про вакцинацію, для в’їзду на територію цієї країни також буде необхідний негативний результат тесту на коронавірус.

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Список відкритих для українців країн постійно оновлюється. З докладними умовами в'їзду до європейських держав можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС України.

Нагадаємо, 9 листопада Рада Євросоюзу викреслила Україну із "зеленого" списку країн, подорожі з яких до Шенгенської зони рекомендовано дозволяти для усім, включно і для туризму. Цей список є рекомендацією. Чи слідувати їй, вирішує кожна країна Євросоюзу та Шенгенської зони самостійно.