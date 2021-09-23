Рада ЄС залишила Україну в "зеленому" списку для подорожей

Рада Європейського Союзу переглянула список країн, в'їзд з яких на територію ЄС і Шенгену має бути дозволеним для всіх, незалежно від мети їхньої поїздки. З цього переліку прибрали дві країни, додавши водночас три. Україну залишили в списку. Це рішення Рада ЄС ухвалила у четвер, 23 вересня, повідомили у пресслужбі цієї інституції.

До "зеленого" списку додали Чилі, Кувейт і Руанду. Викреслили з нього Молдову та Боснію і Герцеговину. "Необов'язкові поїздки до ЄС з країн чи територій, які не містяться у цьому списку, є предметом тимчасових обмежень", - зазначили в Раді ЄС. Разом з Україною в переліку 14 країн та територій.

Тепер на основі оновленого списку держави Євросоюзу та Шенгенської зони змінюватимуть правила в'їзду на свою територію. Утім, чи слідувати цій рекомендації, кожен національний уряд вирішує самостійно. Україна, наприклад, входить у такий "зелений" список Німеччини. Тобто для українців подорожі з туристичною метою до ФРН дозволені.

Це рішення не стосується громадян третіх країн, які щеплені від коронавірусу однією з чотирьох зареєстрованих у ЄС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson. Їх повинні пускати до Шенгену незалежно від того, чи їхня країна - в цьому списку. Чи дозволяти в'їзд людей, щеплених іншими вакцинами, вирішує кожна держава ЄС самостійно.

Нагадаємо, що 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони карантинних обмежень.

Один з критеріїв перебування у "зеленому" списку Ради ЄС: кількість нових заражень не має перевищувати 75 на 100 тисяч населення протягом 14 днів. Цю межу Україна, згідно з даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), перевищила від 16 вересня. 23 вересня ECDC повідомив уже про майже 120 випадків інфікування коронавірусом на 100 тисяч населення протягом двох тижнів.

Рада ЄС переглядає "зелений" список один раз на два тижні.