Рада ЄС залишила Україну в "зеленому" списку для подорожей

Рада Європейського Союзу переглянула список країн, в'їзд з яких на територію ЄС і Шенгену має бути дозволеним для всіх, незалежно від мети їхньої поїздки. З цього переліку прибрали дві країни, додавши водночас три. Україну залишили в списку. Це рішення Рада ЄС ухвалила у четвер, 23 вересня, повідомили у пресслужбі цієї інституції.
До "зеленого" списку додали Чилі, Кувейт і Руанду. Викреслили з нього Молдову та Боснію і Герцеговину. "Необов'язкові поїздки до ЄС з країн чи територій, які не містяться у цьому списку, є предметом тимчасових обмежень", - зазначили в Раді ЄС. Разом з Україною в переліку 14 країн та територій.
Тепер на основі оновленого списку держави Євросоюзу та Шенгенської зони змінюватимуть правила в'їзду на свою територію. Утім, чи слідувати цій рекомендації, кожен національний уряд вирішує самостійно. Україна, наприклад, входить у такий "зелений" список Німеччини. Тобто для українців подорожі з туристичною метою до ФРН дозволені.
Це рішення не стосується громадян третіх країн, які щеплені від коронавірусу однією з чотирьох зареєстрованих у ЄС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson. Їх повинні пускати до Шенгену незалежно від того, чи їхня країна - в цьому списку. Чи дозволяти в'їзд людей, щеплених іншими вакцинами, вирішує кожна держава ЄС самостійно.
Нагадаємо, що 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони карантинних обмежень.
Один з критеріїв перебування у "зеленому" списку Ради ЄС: кількість нових заражень не має перевищувати 75 на 100 тисяч населення протягом 14 днів. Цю межу Україна, згідно з даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), перевищила від 16 вересня. 23 вересня ECDC повідомив уже про майже 120 випадків інфікування коронавірусом на 100 тисяч населення протягом двох тижнів.
Рада ЄС переглядає "зелений" список один раз на два тижні.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Нідерланди: сертифікат вакцинації й негативний тест замість соціальної дистанції
Дотримання соціальної дистанції вже не є обов'язковим у Нідерландах. 14 вересня влада країни оголосила скасування COVID-обмежень. Натомість потрібно мати сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус для входу в бари, ресторани та на фестивалі. Для тих, хто відмовляється від вакцинації, тести на коронавірус поки залишаться безплатними.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Дедалі більше країн повертаються до нормального життя
Нідерланди - не єдина країна, що відмовилася від обмежень через COVID-19. Зі зростанням кількості вакцинованих по всій Європі покращуються показники рівня заражень, тож деякі країни повертають свої суспільства до чогось на кшталт колишнього повсякдення.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Данії COVID-19 більше не є "соціально критичним"
Завдяки високому рівню вакцинації, Данія стала однією з перших країн ЄС, що повернулася до суспільного життя без обмежень через COVID-19. З 10 вересня данці можуть відвідувати такі заклади як нічні клуби, навіть не пред'являючи доказів вакцинації. Данський уряд оголосив, що більше не вважає COVID-19 "соціально критичним" захворюванням. Понад 80 відсотків дорослих та підлітків двічі вакциновано.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Швеція послабить і без того необтяжливі обмеження
Швеція й раніше не вдавалася до суворих обмежень під час пандемії, а тепер влада країни вирішила скасувати всі наявні обмеження вже за кілька тижнів. Майже 70 відсотків шведів у віці 16 років і старше вакциновано. В країні фіксують відносно низький рівень смертності попри зростання числа випадків зараження, насамперед через швидке поширення заразнішого дельта-варіанту коронавірусу.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Німеччина: "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID"
Попри показник у близько 62 відсотки повністю вакцинованого населення Німеччина відстає від деяких своїх європейських сусідів. Тому уряд розпочав "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID". У громадських місцях створюються мобільні центри вакцинації, щоб полегшити громадянам доступ до вакцини.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Франції масові протести проти вакцинації
Борючись з небажанням населення вакцинуватися, з початку серпня влада Франції зобов'язала пред'являти сертифікат вакцинації для входу в різноманітні громадські місця та заклади. Відтоді в країні не вщухають акції протестів, під час яких на вулиці міст виходять тисячі громадян. Деякі профспілки й громадські організації підтримали протести, висловивши стурбованість через порушення особистих свобод.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Австрія посилює обмеження через COVID
У відповідь на зростання числа інфекцій і госпіталізацій Австрія посилює послаблені раніше COVID-обмеження. Згідно з нововведеннями, тести на антиген матимуть чинність тільки протягом 24 годин на всій території Австрії. Також відновили деякі обмеження на поїздки, особливо для мандрівників, котрі повертаються зі США.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Болгарія повернулася до локдауну через COVID
У Болгарії, де тільки 20 відсотків людей повністю вакциновані від коронавірусу, пандемія, схоже, далека від завершення. Країна зіштовхнулася з новим стрімким злетом числа інфекцій, викликаним поширенням дельта-варіанту. У відповідь на це влада знову запровадила комендантську годину, розпорядилася закрити нічні клуби, скоротили місткість кінотеатрів, ресторанів і заходів на відкритому повітрі.
Автор: Монір Ґаеді, Валерій Сааков