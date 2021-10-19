МЗС: У разі виключення України з "зеленої" зони ЄС тотального закриття кордонів не буде

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Європейський Союз ще не ухвалив формального рішення про виключення України зі списку країн, в'їзд з яких на територію ЄС і Шенгену має бути дозволеним для всіх, незалежно від мети їхньої поїздки. Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомив речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook.

За його словами, можливе виключення України з "зеленої" зони Євросоюзу не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише буде рекомендацію державам-членам ЄС щодо посилення правил в'їзду.

Виключення з "зеленої" зони не скасовує безвіз з ЄС

У МЗС зазначають, що можливе виключення України з "зеленої" зони не скасує безвізовий режим. Ніколенко зауважив, що ЄС переглядає список країн, громадяни яких можуть здійснювати поїздки до Європи з туристичною метою, кожні два тижні та змінює його в залежності від епідемічної ситуації в країні.

Тож навіть якщо Україну виключать з "зеленої" зони, рішення може бути змінене, якщо кількість захворювань зменшиться. Ніколенко також додав, що незважаючи на можливі обмеження, українцям "не слід очікувати тотального закриття кордонів як торік".

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Речник міністерства закордонних справ радить перевіряти вимоги в'їзду кожної країни на сайті https://tripadvisor.mfa.gov.ua. Там інформація щодо обмежень оновлюється регулярно. Однак "вакцинація і надалі залишатиметься однією із ключових умов для безперешкодних подорожей до більшості країн", зазначив Ніколенко.

Німеччина та Франція вже посилили обмеження для в'їзду українців

Як повідомлялось, з 10 жовтня Німеччина, а з 11-го Франція посилили правила в'їзду з України. Українці, які в'їжджають на територію ФРН, за винятком, якщо вони повністю щеплені або одужали від COVID-19, мають відбути 10-денний карантин, вийти з якого можна з негативним тестом лише через п'ять днів після прибуття.Францію можуть відвідувати тільки ті громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, від часу отримання останньої дози яких минуло сім днів (28 днів у випадку Johnson and Johnson).

Україну внесли у "зелений" список ЄС у липні цього року.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 19 жовтня зафіксували 15 579 нових випадків захворювання на COVID-19, 538 осіб померли. Такий показник став новим рекордом, починаючи з 7 квітня 2021 року, коли офіційна статистика фіксувала 481 смерть хворих на COVID-19.