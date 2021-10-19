В Україні зафіксували новий пік смертей від коронавірусу

В Україні станом на ранок вівторка, 19 жовтня, зафіксували 15 579 нових випадків захворювання на COVID-19, 538 осіб померли. Про це повідомляється на сайті міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України. Такий показник став новим рекордом, починаючи з 7 квітня 2021 року, коли офіційна статистика фіксувала 481 смерть хворих на COVID-19.

За даними МОЗ, серед інфікованих - 1309 дітей та 282 медичні працівники. Також до медичних закладів за добу потрапили 2852 хворих на COVID-19. Разом з тим, одужали 7776 осіб, констатують у відомстві.

Більшість госпіталізованих - невакциновані

За останню добу від коронавірусу у країні вакцинували 193 069 осіб. Загалом в Україні з приблизною кількістю населення у 37 мільйонів осіб вакциновано лише трохи більше восьми мільйонів. При цьому повністю імунізовано - 6,5 мільйона.

Також у МОЗ наголошують, що 95 відсотків хворих, яких було госпіталізовано в Україні минулого тижня, не мали щеплення від коронавірусної хвороби.

Загалом від початку пандемії офіційна статистика України повідомляє про 2,66 мільйона випадків захворювання на COVID-19 та 61 348 смертей.