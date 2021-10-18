Ще чотири області в Україні перейшли до "червоної" зони карантину

Починаючи з понеділка, 18 жовтня, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області перейшли до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. На території цих регіонів діють найжорсткіші карантинні обмеження. Таке рішення раніше ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Загалом у "червоній зоні" опинилися вже п'ять областей України. Починаючи з п'ятниці в "червоній" зоні епідемічної небезпеки уже перебуває Херсонська область.

“Наразі ми маємо два ефективні шляхи протидії поширенню коронавірусної хвороби - вакцинація та карантинні обмеження. Але у нас чомусь продовжують нехтувати можливістю зробити щеплення, тому єдиний вихід для запобігання колапсу медичної системи - запровадження карантинних обмежень", - зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Очільник міністерства охорони здоров'я (МОЗ) висловив переконання, що збільшення кількості вакцинованих осіб дозволить тому чи іншому регіону пройти чергову хвилю епідемії COVID-19 без впровадження додаткових карантинних обмежень.

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Які обмеження передбачає "червона" зона

У регіонах, які потрапили до "червоної" зони, діє низка карантинних обмежень. Зокрема, заборонена:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота торговельно-розважальних центрів та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Як зазначають у МОЗ, ці обмеження знімаються у разі, якщо всі без винятку співробітники, відвідувачі закладів або учасники заходів матимуть повну вакцинацію від коронавірусу, підтверджену зеленим COVID-сертифікатом.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів в регіонах "червоної" зони продовжується, але з обов'язковим дотриманням протиепідемічних правил. Крім того, за потреби місцева влада може додатково посилювати протиепідемічні правила в кожному регіоні, підкреслюють у МОЗ.

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З 21 жовтня в Україні запрацюють нові правила пасажирських перевезень. Для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті потрібно буде використовувати документ, який підтверджує вакцинацію від COVID-19, або негативний результат тестування на коронавірусну інфекцію.