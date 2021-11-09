 Рада ЄС викреслила Україну з ″зеленого″ списку для подорожей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2021

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Новини

Рада ЄС викреслила Україну з "зеленого" списку для подорожей

Рада Євросоюзу викреслила Україну з "зеленого" списку країн, жителів яких рекомендовано пускати до ЄС. Щеплені зареєстрованими у ЄС вакцинами українці й надалі зможуть їздити до Шенгену.

Прапори України та Євросоюзу

Україну викреслили із "зеленого" списку Ради ЄС для подорожей

Рада Євросоюзу переглянула "зелений" список країн, подорожі з яких до Шенгенської зони рекомендовано дозволяти усім, включно і для туризму. Україну викреслили з цього списку. Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила у вівторок, 9 листопада, повідомили в пресслужбі цієї інституції. Крім України, з переліку прибрали також Сінгапур. 

Цей список є рекомендацією. Чи слідувати їй, вирішує кожна країна Євросоюзу та Шенгенської зони самостійно. Наприклад, міністерство внутрішніх справ Німеччини ще у жовтні прибрало Україну зі списку країн, в'їзд з яких до ФРН дозволений без обмежень.

При цьому й після викреслення України зі списку Ради ЄС в'їзд з неї до Шенгену можливий як для тих, хто має поважну причину - як от з посвідкою на проживання або ж наміром на лікування, - так і для тих, хто повністю щеплений зареєстрованою у ЄС вакциною: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.

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Нагадаємо, Україну додали до "зеленого" списку ЄС у липні цього року. Через погіршення ситуації з пандемією COVID-19 Україна ще у вересні припинила відповідати щонайменше одному з критеріїв "зеленого" списку Ради ЄС. Утім, протягом жовтня її вирішили не прибирати з цього переліку.

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Рада ЄС скоротила перелік країн "зеленої" зони: Україна досі в списку

У Євросоюзі знову скоротили список країн, з яких мають пускати будь-яких подорожувальників, незалежно від мети поїздки та їхньої вакцинації. Україна поки залишилася у "зеленому" списку.  

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