Рада ЄС поки не викреслила Україну з "зеленого" списку для подорожей

Рада Євросоюзу не внесла жодних змін до "зеленого" списку країн, із яких подорожі до Шенгенської зони дозволені для всіх. Про це у п'ятницю, 22 жовтня, повідомило кореспонденту DW джерело у структурах Євросоюзу. За словами співрозмовника, цього тижня до "зеленого" списку вже не вноситимуть жодних змін, однак його перегляд "триває".

Таким чином, Україна поки залишається у "зеленому" списку. Жителів країн з цього переліку рекомендовано пускати до Шенгену, незалежно від того, яка мета їхньої поїздки та чи вакциновані вони.

Німеччина вже посилила правила в'їзду для українців

Утім, чи керуватися цією рекомендацією Ради ЄС, кожна держава Євросоюзу та Шенгену вирішує самостійно. МВС Німеччини, наприклад, вже раніше викреслило Україну з переліку країн, із яких в'їзд до ФРН можливий без обмежень.

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Водночас з України до Євросоюзу можливий в'їзд як для тих, хто має поважну причину (наприклад, на лікування), так і для повністю щеплених однією з чотирьох зареєстрованих у ЄС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson. Ці правила діють незалежно від того, чи перебуває та чи інша країна у "зеленому" списку.

Раніше у ЗМІ з'явилися повідомлення, що Рада ЄС викреслить Україну із "зеленого" списку вже цього тижня.

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Україна ще у вересні припинила відповідати критеріям Ради ЄС для перебування у "зеленому" списку. Щоправда, зазвичай країни з нього викреслюють не одразу після того, як вони більше не відповідають цим критеріям.

Як правило, Рада ЄС переглядає "зелений" перелік один раз на два тижні. На початку поточного тижня у Брюсселі розпочали черговий перегляд.