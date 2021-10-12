Авіаційний безвіз. Чи стане українцям дешевше літати в ЄС

Україна та Євросоюз підписали угоду про Спільний авіаційний простір під час час 23-го двостороннього саміту в Києві 12 жовтня. Таким чином реальністю став один з найбільших "довгобудів" у відносинах між Києвом і Брюсселем. Що означатиме для українців Спільний авіаційний простір, - розбиралася DW.

Що таке спільний авіаційний простір між ЄС і Україною?

Угоду про Спільний авіаційний простір часто ще називають "відкритим небом". Щоправда, це може створювати плутанину з Договором з відкритого неба, учасницею якого Україна вже давно є і яке стосується розвідувальних польотів військової авіації.

Натомість Спільний авіаційний простір, який ще називають "авіаційним безвізом", стосується цивільної авіації та передбачає взаємне відкриття ринків авіаперевезень між ЄС і сусідніми з ним країнами. Ідеться не лише про пасажирські, але вантажні та поштові перевезення. Учасниками цього простору вже є країни Західних Балкан, Грузія, Молдова, Ізраїль, Йорданія та Марокко. На фінальних стадіях перебувають подібні угоди також і з Вірменією, Катаром і Тунісом.

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У пресслужбі Єврокомісії заявляли DW, що угода усуне наявні обмеження на доступ до ринків між ЄС і Україною. "Це створить більше вибору для подорожей, нові можливості для авіаційної галузі, краще сполучення з новими маршрутами та напрямками, що принесе користь споживачам", - додав речник Єврокомісії.

Угоду про авіаційний безвіз підписали на саміті Україна-ЄС 12 жовтня

Українська авіація за стандартами ЄС

Подібно до угоди про асоціацію, одна з головних ідей "авіаційного безвізу" - це впровадження в Україні норм і стандартів Євросоюзу в авіації. Це стосується зокрема безпеки польотів, управління повітряного руху, захисту довкілля. У підсумку, наприклад, права українських споживачів захищатимуться так само, як і в ЄС.

Щоправда, для цього Києву треба буде виконати всі свої домашні завдання. Адже в додатку до угоди містяться десятки законодавчих актів ЄС, які треба буде впровадити в Україні. Перевіряти успішність імплементації цих норм будуть Єврокомісія та Європейська агенція авіаційної безпеки (EASA). Лише після цього угода остаточно набуде чинності у повному обсязі.

Угода про Спільний авіаційний простір створить можливості для відкриття нових рейсів між Україною і ЄС

Практична користь для України від авіаційного безвізу з ЄС

Є й інша причина, чому українці не миттєво відчують ефект від Спільного авіаційного простору. Авіаційне сполучення досі не відновилося після удару, якого завдала пандемія. Більше того, експерти застерігають, що пасажирські авіаперевезення вийдуть на докризовий рівень лише за кілька років.

Головне питання, яке може постати у багатьох подорожувальників: як це вплине на ціни на авіаквитки. Прямого впливу на це угода не має. Але вона створює умови для конкуренції, а більша конкуренція зазвичай знижує ціну на послуги.

Роман Андарак, перебуваючи на посаді заступника представника України при ЄС, називав головною практичною користю "авіаційного безвізу" розширення можливостей літати до Євросоюзу. Він пояснював, що зараз маршрути виділяються, як правило, на основі двосторонніх домовленостей між Україною та кожною державою ЄС. "Ми сподіваємося, що після підписання угоди ці обмеження для авіакомпаній будуть зняті, запрацює ринок, і в Україну зайдуть дешевші перевізники, а нашим перевізникам буде легше здійснювати свою комерційну діяльність", - зазначив він. Іншими словами, в рамках Спільного авіаційного простору зменшиться адміністративне навантаження на українські авіакомпанії, а про польоти до ЄС, про маршрути, частоту рейсів і слоти вони домовлятимуться за тією ж процедурою, як це робить будь-який перевізник з Євросоюзу.

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Авіакомпанії з ЄС зможуть здійснювати внутрішні рейси в Україні

Хоча у більшості питань українські та європейські компанії отримають рівні права, в угоді закладена й певна асиметрія. Зареєстровані в Україні перевізники зможуть необмежено здійснювати польоти в ЄС лише якщо початковий або кінцевий пункт перевезення розташований в Україні. Тобто, вони не зможуть здійснювати внутрішні рейси в Євросоюзі. А ось європейським компаніям авіаційний безвіз надасть право на внутрішні рейси всередині України.

Чому угоду про "авіаційний безвіз" не могли підписати більше семи років

Україна та ЄС почали переговори про Спільний авіаційний простір ще у 2007 році. Завершили роботу над документом і парафували його у 2013 році, однак до підписання справа так і не дійшла. Причина у спорі між Великобританією та Іспанією довкола аеропорту Гібралтару. Усі спроби Києва знайти компроміс не були успішними.

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У підсумку в пригоді став Brexit. Хоча він відбувся 31 січня 2020 року, але до кінця грудня тривав перехідний період, тобто Великобританія залишалася у складі правового поля ЄС. І лише з початку 2021 року політична перепона для підписання зникла. Офіційно укласти угоду хотіли у лютому, на Раді асоціації Україна-ЄС, утім, цього так і не сталося, оскільки ЄС не встиг оновити текст угоди.

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Тепер же, після підписання угоди, епопея все ще не завершилася. Адже ратифікувати авіаційний безвіз мають не лише Україна та інституції ЄС, але також і всі 27 держав Євросоюзу - як це було з угодою про асоціацію. Це може розтягнутися на багато місяців. Однак цей час Україна може використати для максимально повного впровадження норм ЄС, передбачених угодою про Спільний авіаційний простір.

Протягом цього часу угода буде тимчасово застосовуватися. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наголосила на пресконференції під час саміту в Києві, що ЄС і Україна "негайно" розпочнуть застосовувати угоду. "Це означає, що європейські та українські авіалінії зможуть літати між будь-яким аеропортом в ЄС і будь-яким летовищем в Україні без жодних обмежень", - додала вона.