Єврокомісія схвалила проєкт рішення щодо "відкритого неба" з Україною

Єврокомісія схвалила у четвер, 8 квітня, оновлений проєкт рішення Ради ЄС про підписання Угоди між Україною, Євросоюзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір (САП) (також угода про "відкрите небо". - Ред.). Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомило представництво України при ЄС. Наступний крок - внесення проєкту на розгляд Ради ЄС та його остаточне схвалення, зазначається у повідомленні представництва.

Читайте також: "Відкрити" небо: Україна розраховує на значне розширення авіасполучення з ЄС

"Укладення цієї угоди сприятиме створенню спільного авіаційного простору між Україною та ЄС на основі спільних та надійних стандартів ЄС у сфері безпеки польотів, управління повітряним рухом та захисту прав споживачів", - йдеться у повідомленні. У представництві висловили сподівання, що завдяки укладеній угоді зросте число авіарейсів між Україною та ЄС, розшириться географія, відкриються нові можливості для громадян та бізнесу.

"Спільний авіаційний простір Україна-ЄС створить умови для нових комерційних можливостей авіаліній України і держав-членів ЄС, а також сприятиме залученню інвестицій в авіаційну сферу України", - запевняють у представництві України при ЄС.

Угоду про САП парафували ще у 2013 році, але укласти її заважала суперечка між Великобританією та Іспанією щодо аеропорту в Гібралтарі. Очікувалося, що після виходу Великобританії з ЄС угоду підпишуть на Раді асоціації Україна-ЄС у лютому цього року, однак цього не сталося. Проте у заключному комюніке сторони прописали намір укласти цю угоду "якомога раніше у 2021 році".