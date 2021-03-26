 Єврокомісія схвалила проєкт рішення щодо ″відкритого неба″ з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2021

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Єврокомісія схвалила проєкт рішення щодо "відкритого неба" з Україною

Остаточно схвалити рішення щодо підписання Угоди про спільний авіаційний простір з Україною ще має Рада ЄС.

Угода про спільний авіапростір має сприяти збільшенню кількості рейсів між Україною та ЄС

Угода про спільний авіапростір має сприяти збільшенню кількості рейсів між Україною та ЄС

Єврокомісія схвалила у четвер, 8 квітня, оновлений проєкт рішення Ради ЄС про підписання Угоди між Україною, Євросоюзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір (САП) (також угода про "відкрите небо". - Ред.). Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомило представництво України при ЄС. Наступний крок - внесення проєкту на розгляд Ради ЄС та його остаточне схвалення, зазначається у повідомленні представництва.

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"Укладення цієї угоди сприятиме створенню спільного авіаційного простору між Україною та ЄС на основі спільних та надійних стандартів ЄС у сфері безпеки польотів, управління повітряним рухом та захисту прав споживачів", - йдеться у повідомленні. У представництві висловили сподівання, що завдяки укладеній угоді зросте число авіарейсів між Україною та ЄС, розшириться географія, відкриються нові можливості для громадян та бізнесу.

"Спільний авіаційний простір Україна-ЄС створить умови для нових комерційних можливостей авіаліній України і держав-членів ЄС, а також сприятиме залученню інвестицій в авіаційну сферу України", - запевняють у представництві України при ЄС.

Угоду про САП парафували ще у 2013 році, але укласти її заважала суперечка між Великобританією та Іспанією щодо аеропорту в Гібралтарі. Очікувалося, що після виходу Великобританії з ЄС угоду підпишуть на Раді асоціації Україна-ЄС у лютому цього року, однак цього не сталося. Проте у заключному комюніке сторони прописали намір укласти цю угоду "якомога раніше у 2021 році".

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