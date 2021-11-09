В Україні новий рекорд смертей від COVID-19 за добу

В Україні за останню добу від COVID-19 померли 833 особи. Цей показник став новим максимумом смертей за добу від початку пандемії COVID-19. Про це у вівторок, 9 листопада, повідомляє міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України.

Попередній рекордний показник смертей від коронавірусної хвороби - 793 - був зафіксований в Україні 6 листопада.

Найбільше летальних випадків за добу, згідно з офіційною статистикою, зафіксовано у Донецькій (89), Сумській (67) та Полтавській (64) областях.

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Загалом в Україні за минулу добу зареєстровано 18988 нових випадків захворювання на СOVID-19. При цьому 2967 осіб були госпіталізовані з підтвердженими випадками або з підозрою на COVID-19. Днем раніше, 8 листопада, зафіксовано 13068 нових випадків інфікування коронавірусом, 7 листопада таких було 17 419.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 3,1 мільйона осіб, померли - понад 73 тисячі людей.

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Україна вже отримала понад 30 мільйонів доз вакцин від СOVID-19

Щонайменше одну дозу вакцини вже отримали понад 11,5 мільйона жителів України. Повністю імунізовані - понад 8 мільйонів людей.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україну вже надійшов майже 31 мільйон доз вакцин від коронавірусу. Цього тижня очікується постачання ще 2,5 мільйона доз вакцини BioNTech/Pfizer.

При цьому Ляшко зазначив, що лише 4 відсотки хворих на коронавірус останнім часом - це люди, які були вакциновані хоча б однією дозою вакцини, при цьому 95-97 відсотків госпіталізованих не були вакциновані.

"Ми бачимо другий тиждень поспіль, вперше за останні 10 тижнів, що у нас не зросла кількість госпіталізацій, тиждень до тижня. Тобто за минулий тиждень кількість госпіталізованих на кілька сотень випадків менша, ніж за попередній. Це свідчить про те, що снігова лавина зростання кількості випадків, що було останні 10 тижнів, призупинилося, це дає позитивний сигнал про те, що ми можемо вийти на стабілізацію", - сказав він в ефірі телеканалу ICTV.

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Коли МОЗ розгляне масову вакцинацію підлітків?

Крім того, за словами Ляшка, у МОЗ розглянуть питання масової вакцинації від коронавірусу підлітків при досягненні рівня вакцинації 50-70 відсотків дорослого населення.

Нагадаємо, в Україні щепити підлітків вакциною BioNTech/Pfizer за певних умов рекомендували в липні, а з середини жовтня цього року дозволили вакцинацію всіх дітей з 12 років.