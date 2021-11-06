 В Україні найбільше смертей від COVID-19 за добу - майже 800 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2021

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Новини

В Україні найбільше смертей від COVID-19 за добу - майже 800

За останні 24 години МОЗ України зафіксувало понад 25 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Понад 5 тисяч осіб госпіталізували. За весь час пандемії від COVID-19 померли 71,6 тисячі українців.

Лікарня у Яремче, Україна, де лікують інфікованих коронавірусом

В Україні щодня госпіталізують тисячі хворих на COVID-19

В Україні за останню добу від COVID-19 померли 793 особи. Такі дані зранку суботи, 6 листопада, наводить МОЗ України. Цей показник став новим максимумом смертей за добу з початку епідемії.

Найбільше летальних випадків за добу, згідно з офіційною статистикою, - на Херсонщині (144) та на Дніпропетровщині (89).

Нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за останні 24 години зафіксували 25 063. При цьому 5057 осіб були госпіталізовані з підтвердженими випадками або з підозрою на COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 058 014 осіб, померли - 71 635. Щонайменше одну дозу вакцини вже отримали 11,2 мільйона жителів України. Повністю імунізовані - 7,8 мільйона людей.

Жорсткі обмеження в Україні

В Україні нині більшість областей входять до так званої "червоної" зони, де найвищий рівень захворюваності. У таких регіонах діють найсуворіші по країні карантинні обмеження. Там забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих магазинів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Обмеження не поширюються на заклади, в яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.

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Також в Україні усі пасажири міжобласних автобусних, залізничних та авіаційних рейсів зобов'язані пред'являти сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест перед посадкою.

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COVID-19: влада ФРН виступила за бустерні щеплення для всіх

Міністри охорони здоров'я Німеччини закликали усіх до бустерної вакцинації. Раніше Постійна комісія з вакцинації (STIKO) рекомендувала повторне щеплення лише особам старше 70 років.  

Щеплення від COVID-19 отримали 11 мільйонів українців

В Україні першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали 11 мільйонів осіб, дві дози - понад 7,7 мільйона. За добу зафіксовано більше 26 тисяч нових випадків COVID-19.  

ВООЗ дозволила екстрене застосування індійської вакцини Covaxin

ВООЗ надала дозвіл на екстрене застосування вакцини від COVID-19 Covaxin - першої, яку розробили і виготовили в Індії. Препарат вводиться двома дозами і не потребує специфічних умов зберігання.  

Рада має намір криміналізувати підробку документів про щеплення

У разі ухвалення змін до КК, за підробку документів, що стосуються вакцинації, в Україні накладатимуть чималі штрафи або навіть обмежуватимуть волю.  

Противники COVID-вакцинації вийшли на акцію протесту у Києві

Учасники акції у Києві вимагають скасувати карантинні обмеження та не звільняти працівників, які не вакцинуються від коронавірусу. У МОЗ назвали акцію антивакцинаторів насмішкою над лікарями та померлими.  

Локдаун у Києві триватиме щонайменше місяць - Кличко

Термін дії обмежень "червоної" зони у Києві залежатиме від динаміки захворюваності на COVID-19 та завантаженості лікарняних ліжок. Пік захворюваності на коронавірусну хворобу в місті ще не настав, заявив Кличко.  

В Україні від початку пандемії на COVID-19 захворіли три мільйони осіб - МОЗ

За добу в Україні зафіксували більше 27 тисяч нових випадків COVID-19. За весь час пандемії, за даними МОЗ, коронавірусом інфікувалися більше трьох мільйонів осіб. Кількість смертей - 70 тисяч.  

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