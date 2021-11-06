В Україні найбільше смертей від COVID-19 за добу - майже 800

В Україні за останню добу від COVID-19 померли 793 особи. Такі дані зранку суботи, 6 листопада, наводить МОЗ України. Цей показник став новим максимумом смертей за добу з початку епідемії.

Найбільше летальних випадків за добу, згідно з офіційною статистикою, - на Херсонщині (144) та на Дніпропетровщині (89).

Нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за останні 24 години зафіксували 25 063. При цьому 5057 осіб були госпіталізовані з підтвердженими випадками або з підозрою на COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 058 014 осіб, померли - 71 635. Щонайменше одну дозу вакцини вже отримали 11,2 мільйона жителів України. Повністю імунізовані - 7,8 мільйона людей.

Жорсткі обмеження в Україні

В Україні нині більшість областей входять до так званої "червоної" зони, де найвищий рівень захворюваності. У таких регіонах діють найсуворіші по країні карантинні обмеження. Там забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих магазинів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Обмеження не поширюються на заклади, в яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.

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Також в Україні усі пасажири міжобласних автобусних, залізничних та авіаційних рейсів зобов'язані пред'являти сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест перед посадкою.