В Україні найбільше смертей від COVID-19 за добу - майже 800

За останні 24 години МОЗ України зафіксувало понад 25 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Понад 5 тисяч осіб госпіталізували. За весь час пандемії від COVID-19 померли 71,6 тисячі українців.
В Україні за останню добу від COVID-19 померли 793 особи. Такі дані зранку суботи, 6 листопада, наводить МОЗ України. Цей показник став новим максимумом смертей за добу з початку епідемії.
Найбільше летальних випадків за добу, згідно з офіційною статистикою, - на Херсонщині (144) та на Дніпропетровщині (89).
Нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за останні 24 години зафіксували 25 063. При цьому 5057 осіб були госпіталізовані з підтвердженими випадками або з підозрою на COVID-19.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 058 014 осіб, померли - 71 635. Щонайменше одну дозу вакцини вже отримали 11,2 мільйона жителів України. Повністю імунізовані - 7,8 мільйона людей.
В Україні нині більшість областей входять до так званої "червоної" зони, де найвищий рівень захворюваності. У таких регіонах діють найсуворіші по країні карантинні обмеження. Там забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих магазинів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Обмеження не поширюються на заклади, в яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.
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Також в Україні усі пасажири міжобласних автобусних, залізничних та авіаційних рейсів зобов'язані пред'являти сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест перед посадкою.
Міністри охорони здоров'я Німеччини закликали усіх до бустерної вакцинації. Раніше Постійна комісія з вакцинації (STIKO) рекомендувала повторне щеплення лише особам старше 70 років.
В Україні першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали 11 мільйонів осіб, дві дози - понад 7,7 мільйона. За добу зафіксовано більше 26 тисяч нових випадків COVID-19.
ВООЗ надала дозвіл на екстрене застосування вакцини від COVID-19 Covaxin - першої, яку розробили і виготовили в Індії. Препарат вводиться двома дозами і не потребує специфічних умов зберігання.
У разі ухвалення змін до КК, за підробку документів, що стосуються вакцинації, в Україні накладатимуть чималі штрафи або навіть обмежуватимуть волю.
Учасники акції у Києві вимагають скасувати карантинні обмеження та не звільняти працівників, які не вакцинуються від коронавірусу. У МОЗ назвали акцію антивакцинаторів насмішкою над лікарями та померлими.
Термін дії обмежень "червоної" зони у Києві залежатиме від динаміки захворюваності на COVID-19 та завантаженості лікарняних ліжок. Пік захворюваності на коронавірусну хворобу в місті ще не настав, заявив Кличко.