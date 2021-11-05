Щеплення від COVID-19 отримали 11 мільйонів українців

Від початку вакцинальної кампанії, яка розпочалася 24 лютого 2021 року, в Україні щепили від COVID-19 понад 11 мільйонів осіб. Такі дані у п’ятницю, 5 листопада, наводить міністерство охорони здоров’я України.

Загалом проведено 18 848 929 щеплень. Одну дозу отримали 11 086 045 осіб, дві дози - 7 762 884. Останнім часом українців активно вакцинують такими препаратами, як CoronaVac від китайського виробника Sinovac Biotech, Comirnaty, що є розробкою німецької компанії BioNTech і американського концерну Pfizer, а також вакциною виробництва шведсько-британської фармакомпанії AstraZeneca, звітують у МОЗ.

Кількість госпіталізованих зростає

За останню добу кількість зафіксованих нових випадків коронавірусної хвороби становила, згідно з офіційними даними, 26 488. З них інфіковані 1 654 дитини та 488 медпрацівників.

Кількість госпіталізованих із підтвердженими та підозрілими випадками дещо зросла порівняно з минулою добою і становить 5 497. Кількість офіційно зафіксованих смертей від COVID-19 за добу - 696. Найвищі показники летальних випадків у Дніпропетровській, Донецькій і Одеській областях.

Загалом від початку пандемії в Україні захворіло більше трьох мільйонів осіб, 70 842 - померли.

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Жорсткі обмеження для невакцинованих

В Україні нині більшість областей входять до так званої "червоної" зони, де найвищий рівень захворюваності.

У таких регіонах діють найсуворіші по країні карантинні обмеження. Там забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих магазинів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Обмеження не поширюються на заклади, в яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.

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Також в Україні усі пасажири міжобласних автобусних, залізничних та авіаційних рейсів зобов'язані пред'являти сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест перед посадкою.

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