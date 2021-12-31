Amnesty International засудила нерівномірний розподіл вакцин від COVID-19 у світі

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) засудила нерівномірний розподіл вакцин від COVID-19 у світі. "Багаті країни та фармацевтичні компанії катастрофічно не змогли забезпечити рівний доступ до вакцин, внаслідок чого мільярди людей залишилися без життєво важливих препаратів цього року", - ідеться у заяві організації, оприлюдненій у п'ятницю, 31 грудня.

"Хоча у світі вироблено близько 11 мільярда доз вакцин, у країнах із низьким рівнем доходу населення лише сім відсотків жителів отримали одну дозу", - повідомила генеральна секретарка AI Аньєс Калламар. Водночас, за її словами, у багатих країнах є велика кількість "невикористаних запасів".

"Тривожний сигнал"

Правозахисники також звинуватили виробників вакцин, таких як BioNТech/Pfizer та Moderna, у тому, що ті, всупереч обіцянкам, постачають свої препарати головним чином до країн з вищими доходами населення.

Поява омікрон-варіанта коронавірусу "має стати сигналом тривоги для багатих держав і фармкомпаній, які не зуміли впоратися з пандемією на глобальному рівні", сказала Калламар, зазначивши, що нездатність вакцинувати всіх людей незалежно від їхнього походження робить все населення планети вразливим перед новими варіантами вірусу. "Єдиний спосіб розірвати це порочне коло - забезпечити кожному доступ до вакцин", - наголосила генеральна секретарка AI.

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"Цунамі" заражень

Нагадаємо, 29 грудня генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус заявив, що омікрон-варіант коронавірусу може спричинити "цунамі" нових випадків захворювання на COVID-19 у світі.

Глава ВООЗ наголосив, що омікрон-варіант циркулює одночасно з варіантом дельта, але є більш заразним. "Це створює і створюватиме надалі величезне навантаження на виснажених медичних працівників і системи охорони здоров'я, що перебувають на межі колапсу", - сказав Гебреєсус.

Крім того очільник ВООЗ вказав, що 92 зі 194 держав-членів організації не змогли досягти поставленої ВООЗ цілі у щонайменше 40 відсотків вакцинованого від коронавірусу населення до кінця 2021 року. Гебреєсус закликав прискорити темпи вакцинації від COVID-19 у світі.