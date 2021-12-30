ВООЗ попередила про ризик "цунамі" заражень омікрон-варіантом коронавірусу

Омікрон-варіант коронавірусу може спричинити "цунамі" нових випадків захворювання на COVID-19 у світі, заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус на пресконференції у середу, 29 грудня.

Глава ВООЗ наголосив, що омікрон-варіант циркулює одночасно з варіантом дельта, але є більш заразним. "Це створює і створюватиме надалі величезне навантаження на виснажених медичних працівників і системи охорони здоров'я, що перебувають на межі колапсу", - сказав Гебреєсус.

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Крім того очільник ВООЗ вказав, що 92 зі 194 держав-членів організації не змогли досягти поставленої ВООЗ цілі у щонайменше 40 відсотків вакцинованого від коронавірусу населення до кінця 2021 року. Гебреєсус закликав прискорити темпи вакцинації від COVID-19 у світі.

Рекордна захворюваність через омікрон-варіант

Агенція AFP повідомляє, що за тиждень з 23 по 29 грудня у світі зафіксували 7,3 мільйона нових випадків зараження коронавірусною хворобою . Це є найвищим показником захворюваності на COVID-19 відколи ВООЗ оголосила про початок пандемії коронавірусної хвороби в березні 2020 року. Більшість нових інфікувань фіксують в Європі, США і Канаді. Низка держав посилюють заходи боротьби з пандемією.

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У Франції виявили понад 200 тисяч нових випадків COVID-19 за добу, що є рекордним показником. Через зростання захворюваності у Парижі запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці для всіх громадян, старших 11 років. Суворий карантин на період Різдва та Нового року запроваджують у Нідерландах, а Австрія й Чорногорія посилили правила в'їзду.

У Великобританії зафіксували найвищі показники госпіталізації з березня цьогоріч, утім уряд відмовився від суворіших обмежень на свята. Італія через зростання захворюваності посилює обмеження для невакцинованих: з 10 січня поїздки в громадському транспорті й відвідування готелів, спортзалів та масових зібрань буде можливим лише з сертифікатом про щеплення від коронавірусу.

Омікрон в Німеччині

Створена при новому уряді ФРН експертна рада з питань COVID-19 заявила, що п'ята хвиля пандемії, спричинена омікрон-варіантом коронавірусу загрожує критичній інфраструктурі країни через можливе масове інфікування працівників на виробництвах. Цього тижня по всій країні теж посилили обмеження для боротьби з коронавірусною хворобою, що спричинило масові протести.

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За попередніми даними медиків, омікрон-варіант має більшу здатність до поширення, але спричиняє менш важкий перебіг хвороби, ніж дельта-варіант.