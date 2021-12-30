ВООЗ попередила про ризик "цунамі" заражень омікрон-варіантом коронавірусу

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Глава ВООЗ переконаний, що одночасне циклювання варіантів коронавірусу омікрон та дельта може призвести до стрімкого зростання кількості заражень у світі.
Омікрон-варіант коронавірусу може спричинити "цунамі" нових випадків захворювання на COVID-19 у світі, заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус на пресконференції у середу, 29 грудня.
Глава ВООЗ наголосив, що омікрон-варіант циркулює одночасно з варіантом дельта, але є більш заразним. "Це створює і створюватиме надалі величезне навантаження на виснажених медичних працівників і системи охорони здоров'я, що перебувають на межі колапсу", - сказав Гебреєсус.
Читайте також: Позитивні новини про коронавірус і омікрон-варіант
Крім того очільник ВООЗ вказав, що 92 зі 194 держав-членів організації не змогли досягти поставленої ВООЗ цілі у щонайменше 40 відсотків вакцинованого від коронавірусу населення до кінця 2021 року. Гебреєсус закликав прискорити темпи вакцинації від COVID-19 у світі.
Агенція AFP повідомляє, що за тиждень з 23 по 29 грудня у світі зафіксували 7,3 мільйона нових випадків зараження коронавірусною хворобою . Це є найвищим показником захворюваності на COVID-19 відколи ВООЗ оголосила про початок пандемії коронавірусної хвороби в березні 2020 року. Більшість нових інфікувань фіксують в Європі, США і Канаді. Низка держав посилюють заходи боротьби з пандемією.
Читайте також: Омікрон - звідки взявся цей варіант коронавірусу?
У Франції виявили понад 200 тисяч нових випадків COVID-19 за добу, що є рекордним показником. Через зростання захворюваності у Парижі запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці для всіх громадян, старших 11 років. Суворий карантин на період Різдва та Нового року запроваджують у Нідерландах, а Австрія й Чорногорія посилили правила в'їзду.
У Великобританії зафіксували найвищі показники госпіталізації з березня цьогоріч, утім уряд відмовився від суворіших обмежень на свята. Італія через зростання захворюваності посилює обмеження для невакцинованих: з 10 січня поїздки в громадському транспорті й відвідування готелів, спортзалів та масових зібрань буде можливим лише з сертифікатом про щеплення від коронавірусу.
Створена при новому уряді ФРН експертна рада з питань COVID-19 заявила, що п'ята хвиля пандемії, спричинена омікрон-варіантом коронавірусу загрожує критичній інфраструктурі країни через можливе масове інфікування працівників на виробництвах. Цього тижня по всій країні теж посилили обмеження для боротьби з коронавірусною хворобою, що спричинило масові протести.
Читайте також: Поширення омікрону в Німеччині не зупинити: що пропонують учені
За попередніми даними медиків, омікрон-варіант має більшу здатність до поширення, але спричиняє менш важкий перебіг хвороби, ніж дельта-варіант.