Десятки тисяч людей в Німеччині протестували проти COVID-обмежень

Багатотисячні протести проти посилення COVID-обмежень відбулись у низці міст Німеччини у понеділок, 27 грудня. За даними поліції, найбільше противників нинішньої стратегії уряду щодо боротьби з поширенням COVID-19 вийшли на вулиці у Східній Німеччині – тільки у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія кількість протестувальників у сукупності становила близько 15 тисяч людей. Сталися поодинокі конфлікти з поліцією, загалом акції проходили мирно.

Так, у портовому місті Росток кількість демонстрантів сягала близько 6500, у місті Шверін - приблизно 2750, у Нойбранденбурзі - приблизно 2400 осіб. У багатьох населених пунктах меншого розміру також протестували сотні людей. У той же день у цій федеральній землі набули чинності суворіші обмеження, що включають тимчасове закриття музеїв, театрів, кінотеатрів та інших закладів дозвілля.

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Майже 9000 протестувальників у Бранденбурзі

Крім того, у федеральній землі Бранденбург проти чинної політики боротьби з поширенням COVID-19 протестували близько 9000 осіб у 16 ​​населених пунктах. У столиці федеральної землі Саксонія-Ангальт Магдебурзі близько 5000 осіб пройшли центром міста ходою, у містах Галле і Гальберштадт на вулиці вийшли близько 1500 осіб у кожному, у Віттенберзі - близько 1900, у Біттерфельді - близько 1100 осіб.

У федеральній землі Тюрінгія кількість протестувальників у різних містах сягала 4000 чоловік. У саксонському місті Бауцен поліцію закидали пляшками та фаєрами, коли вона спробувала зупинити демонстрантів.

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Протести на заході Німеччини

У західній частині країни протестні акції зібрали значно менше людей, але також пройшли у різних федеральних землях - у Саарі (близько 3000 осіб), Гессені (близько 1000), Рейнланд-Пфальці (близько 150). Загалом акції протесту були мирними, лише у місті Пірмазенс двоє демонстрантів атакували поліцейських, коли ті попросили їх одягти захисні маски.

Посилення обмежень

Крім того, з 27 грудня жорсткіші COVID-обмеження набули чинності в Баден-Вюртемберзі, Нижній Саксонії та Бранденбурзі. Інші федеральні землі приєдналися до нових обмежень 28 грудня. Напередодні акція проти обмежень у зв'язку з пандемією у Швайнфурті (Баварія) переросла у зіткнення демонстрантів із поліцією.