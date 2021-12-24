Президент Німеччини закликав громадян до єдності в умовах пандемії

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликає громадян країни до згуртованості в умовах зростання соціальної напруги через кризу, викликану пандемію коронавірусу.

"В умовах демократії ми не зобов'язані дотримуватися єдиної думки. Але, будь ласка, давайте пам'ятати про те, що ми - одна країна! Ми повинні мати змогу дивитися одне одному в очі й після пандемії. І ми хочемо жити разом також після пандемії", - йдеться у його традиційному різдвяному зверненні до громадян.

За розсудливість та відповідальність

Штайнмаєр визнає, що в ситуації, яка склалася, є місце конфліктам, почуттю невизначеності та страхам, і нікому не заборонено про це говорити. "Вирішальним фактором є те, як ми говоримо про це - у сім'ї, у колі друзів, на публіці. Ми відчуваємо, що за два роки поширюється розчарування, роздратування, відчуження і, на жаль, навіть відкрита агресія", - наголошує він.

При цьому президент дякує усім громадянам, які впродовж минулих місяців виявляли розсудливість та відповідальність. До відповідальності він закликає й кожну окрему людину. "Держава не може одягнути за нас захисну маску, не може зробити за нас щеплення. Ні, це залежить від нас, від кожної людини", - каже Штайнмаєр.

Як зазначає глава німецької держави, суспільство має прийти до нового розуміння того, що таке довіра, свобода та відповідальність: "Свобода - це гучний протест проти будь-якого правила? А чи не означає часом свобода також, що необхідно обмежувати себе заради захисту свободи інших?".

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У цьому контексті він звертає увагу на проблему захисту клімату. "І тут теж не буде однієї правильної відповіді, яка б переконала всіх. Натомість нам доведеться знову і знову приходити до розуміння. І я впевнений: ми зможемо дійти згоди", - говорить президент.

За солідарність та підтримку нужденних

Озираючись на 2021 рік, що минає, Штайнмаєр згадує про такі руйнівні катаклізми, як повені, що сталися влітку на заході і півдні Німеччини. Також він згадує про військовослужбовців, які повернулися додому з Афганістану, і про людей, які залишилися в цій країні. Президент ФРН висловлює стурбованість у зв'язку з ситуацією й в інших кризових регіонах, у тому числі через нинішню ситуацію на сході Європи.

Одночасно Штайнмаєр згадує і про те, що давало надію. "Я думаю про величезну солідарність з постраждалими від повені, про пожертви і, перш за все, про велику активну допомогу. Я думаю про багатьох людей - молодих і не дуже молодих, - які віддані справі захисту довкілля та клімату", - ділиться він своїми думками.

З надією на новий уряд

У зверненні президент згадує також і про німецьких виборців, які взяли участь у нещодавніх парламентських виборах. Зараз багато людей з цікавістю і надією спостерігають за новим федеральним урядом, який планує багато зробити для країни, зазначається у підсумку традиційного різдвяного звернення Штайнмаєра.