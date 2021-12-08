В Німеччині офіційно оголосили склад нового уряду

У Німеччині після обрання Бундестагом і приведення до присяги нового канцлера Олафа Шольца у середу, 8 грудня, оголошено склад нового уряду.

В уряді, сформованому Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН), Зеленими та Вільною демократичною партією (ВДП), міністерські портфелі порівну поділили чоловіки і жінки.

Від СДПН міністром охорони здоров'я став відомий у країні медичний експерт Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) - переконаний прихильник обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Посаду міністерки оборони обійняла Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), а міністерки внутрішніх справ - Ненсі Фезер (Nancy Faeser). Посаду міністра праці та соціальних справ зберіг Губертус Гайль (Hubertus Heil), а нове міністерство будівництва очолила соціал-демократка з Бранденбурга Клара Ґайвіц (Klara Geywitz). Міністеркою з питань економічного співробітництва та розвитку стала Свенья Шульце (Svenja Schulze), яка до цього керувала міністерством охорони довкілля та ядерної безпеки, а головою Відомства федерального канцлера та міністром з особливих доручень - Вольфґанґ Шмідт (Wolfgang Schmidt).

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц

Співголова партії Зелених Роберт Габек (Robert Habeck) обійняв посаду віцеканцлера та міністра економіки та захисту клімату, а Анналена Бербок (Annalena Baerbock) - посаду міністерки закордонних справ. Міністерство у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді очолила Анна Шпіґель (Anne Spiegel), міністерство охорони довкілля - Штеффі Лемке (Steffi Lemke), а міністерство сільського господарства - Джем Ездемір (Cem Özdemir).

Від ВДП міністерські портфелі отримали Крістіан Лінднер (Christian Lindner), який очолив міністерство фінансів, Фолькер Віссінґ (Volker Wissing) - міністерство транспорту, Марк Бушманн (Marco Buschmann) - міністерство юстиції та Беттіна Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger) - міністерство освіти.

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Коаліційна угода

Нагадаємо, 177-сторінкову угоду три німецькі партії, що сформували коаліцію, представили 24 листопада. Новий уряд планує збільшити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію. Зокрема, сторони домовились до 2030 року збільшити кількість залізничних вантажних перевезень на 25 відсотків й досягти збільшення кількості електромобілів на дорогах до 15 мільйонів.

Крім того, за домовленістю коаліції, іммігранти зможуть подати заявку на німецьке громадянство після п'яти років проживання у ФРН. Також у країні планують дозволити подвійне громадянство. В угоді йдеться і про плани легалізації регульованого збуту канабісу. Мінімальну заробітну платню мають підвищити до 12 євро на годину.

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Згадки про Україну в коаліційній угоді

Україна також згадується в новій коаліційній угоді Німеччини. Зокрема, у документі зазначається, що новий уряд підтримуватиме Україну у відновленні повної територіальної цілісності та суверенітету. Три партії вимагають "негайного завершення спроб дестабілізувати Україну, насильства в Східній Україні та анексії Криму". Партнери виступають за вирішення заморожених конфліктів у регіоні шляхом мирного врегулювання та повного виконання мінських домовленостей.

Крім того, коаліція готова підтримати Україну на шляху до євроінтеграції. "Ми працюємо спільно з ЄС та державами-членами над розвитком "Східного партнерства". Такі країни, як Україна, Молдова і Грузія, які прагнуть членства в ЄС, повинні мати змогу зблизитися з блоком. Ми будемо рішуче та надійно реагувати на демократичні перевтілення та виступати партнером демократичних рухів", - зазначається в угоді. Також у документі йдеться про прагнення "спростити обмін між громадянськими суспільствами завдяки цілеспрямованим послабленням візового режиму".

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