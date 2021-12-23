У Німеччині зафіксували першу смерть від омікрон-варіанта коронавірусу. Померлій людині було від 60 до 79 років, повідомив у четвер, 23 грудня, Інститут імені Роберта Коха (RKI).

За останню добу кількість випадків зараження омікрон-варіантом у ФРН зросла на чверть - з 810 до 3198. З цієї кількості 48 осіб були госпіталізовані.

Водночас тижневий рівень захворюваності на COVID-19 у Німеччині знижується, повідомляє агенція dpa. В четвер кількість нових випадків зараження на 100 тисяч населення становила 280, днем раніше було 289, а тиждень тому - 340.

Німеччина очікує хвилі заражень

Міністр охорони здоров’я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) спрогнозував сплеск заражень коронавірусом на початку нового року. "У нас ще немає великої хвилі. Це зміниться на початку року, в перший тиждень січня", - сказав він.

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Лаутербах припустив, що у 2022 році на тлі поширення омікрон-варіанта коронавірусу знадобиться четверта, бустерна, доза вакцини. "Ми точно знаємо, що нам потрібні ревакцинації, оскільки вони можуть запобігти від 70 до 80 відсотків гострого перебігу захворювання", - наголосив міністр.

Лаутербах зазначив, що нині неможливо передбачити, що буде з пандемією через рік. "Ніхто не знає. Але я припускаю, що з'являться нові варіанти. Ніхто не може сказати, чи стануть вони небезпечнішими", - сказав він.

Наразі принаймні однією дозою у Німеччині щеплені 73,5 відсотка жителів, повністю вакциновані майже 60 мільйонів жителів - понад 72 відсотки населення.

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Як повідомлялося, через пандемію COVID-19 у Німеччині з 28 грудня почнуть діяти посилені обмеження на контакти людей. Жителі країни, які зробили щеплення або перехворіли на коронавірус, зможуть у приватному порядку зустрічатися групами до 10 осіб, а для невакцинованих і далі діятимуть суворіші правила.