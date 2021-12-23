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За даними Інституту Роберта Коха, померлій людині було від 60 до 79 років.
У Німеччині зафіксували першу смерть від омікрон-варіанта коронавірусу. Померлій людині було від 60 до 79 років, повідомив у четвер, 23 грудня, Інститут імені Роберта Коха (RKI).
За останню добу кількість випадків зараження омікрон-варіантом у ФРН зросла на чверть - з 810 до 3198. З цієї кількості 48 осіб були госпіталізовані.
Водночас тижневий рівень захворюваності на COVID-19 у Німеччині знижується, повідомляє агенція dpa. В четвер кількість нових випадків зараження на 100 тисяч населення становила 280, днем раніше було 289, а тиждень тому - 340.
Міністр охорони здоров’я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) спрогнозував сплеск заражень коронавірусом на початку нового року. "У нас ще немає великої хвилі. Це зміниться на початку року, в перший тиждень січня", - сказав він.
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Лаутербах припустив, що у 2022 році на тлі поширення омікрон-варіанта коронавірусу знадобиться четверта, бустерна, доза вакцини. "Ми точно знаємо, що нам потрібні ревакцинації, оскільки вони можуть запобігти від 70 до 80 відсотків гострого перебігу захворювання", - наголосив міністр.
Лаутербах зазначив, що нині неможливо передбачити, що буде з пандемією через рік. "Ніхто не знає. Але я припускаю, що з'являться нові варіанти. Ніхто не може сказати, чи стануть вони небезпечнішими", - сказав він.
Наразі принаймні однією дозою у Німеччині щеплені 73,5 відсотка жителів, повністю вакциновані майже 60 мільйонів жителів - понад 72 відсотки населення.
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Як повідомлялося, через пандемію COVID-19 у Німеччині з 28 грудня почнуть діяти посилені обмеження на контакти людей. Жителі країни, які зробили щеплення або перехворіли на коронавірус, зможуть у приватному порядку зустрічатися групами до 10 осіб, а для невакцинованих і далі діятимуть суворіші правила.
Експертна рада при уряді Німеччини заявила про необхідність термінових обмежень контактів, оскільки поширення омікрону може призвести до одночасного інфікування значної частини населення.