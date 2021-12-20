Глава МОЗ ФРН виключив запровадження локдауну перед Різдвом

Незважаючи на швидке поширення нового варіанта коронавірусу омікрон, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) виключив запровадження жорстких обмежень на контакти найближчими днями. "Ні, у нас тут не буде локдауну перед Різдвом, як у Нідерландах", - заявив він у неділю, 19 грудня, в ефірі громадського телеканалу ARD.

При цьому глава МОЗ ФРН висловив упевненість у найближчому початку п'ятої хвилі коронавірусної інфекції, оскільки критичний поріг кількості людей, які заразилися омікрон-варіантом, вже пройдено. "Тому цю хвилю повністю вже не стримати", - наголосив він.

За словами міністра, головним завданням зараз є проведення бустерних щеплень усіх людей, що входять до категорії ризику. Наразі у Німеччині достатньо лікарських препаратів для проведення кампанії ревакцинації, запевнив Лаутербах.

Читайте також: Австрія змінить COVID-обмеження для невакцинованих на Різдво і Новий рік

У відповідь на запитання про загрозу широкомастабних простоїв у роботі критичних галузей через можливі вкрай високі показники заражень Лаутербах повідомив про розробку антикризових планів на подібні сценарії. "Ми справді перевіряємо, як захистити так звану критичну інфраструктуру, якщо виникне така ситуація", - зазначив він.

Експерти закликали негайно запровадити обмеження на контакти

Тим часом нова експертна рада федерального уряду щодо проблеми зараження коронавірусом висловилася за термінові обмеження контактів. У зв'язку з поширенням омікрону необхідні заходи вже найближчими днями, йдеться в опублікованій увечері 19 грудня у Берліні заяві. "Необхідно підготувати дієві, узгоджені на федеральному рівні заходи контролю за поширенням інфекції, особливо добре сплановані і добре донесені до громадськості контактні обмеження", - наголошується в документі.

Читайте також: Пандемія COVID-19: в Україні виявили омікрон-варіант коронавірусу

Зазначається, що моделі різних сценаріїв продемонстрували, що за допомогою однієї лише кампанії ревакцинації не стримати хвилю омікрон-варіанта коронавірусу. За словами експертів, моделі свідчать про якісні зміни пандемії. Показники заражень омікроном у Німеччині подвоюються нині кожні два-чотири дні. Це трохи повільніше, ніж у Великобританії, але значно швидше, ніж з усіма попередніми варіантами коронавірусу, вказується в заяві.

"Якщо поширення омікрон-варіанта в Німеччині продовжуватиметься такими темпами, то значна частина населення одночасно захворіє та/або буде на карантині… У такому разі система охорони здоров'я та вся критична інфраструктура країни зазнають екстремального навантаження", - наголосили експерти.

Загальний показник нових заражень у Німеччині повільно знижується

Експертна рада закликала населення уникати великих скупчень людей, носити - особливо у приміщеннях - маски FFP2, частіше користуватися експрес-тестами перед зустрічами та під час різдвяних свят. Крім того, необхідно значно прискорити кампанію вакцинації та не переривати її на Різдво, заявили вони.

Тим часом загальний показник нових заражень із розрахунку на 100 тисяч населення за сім днів у Німеччині продовжує знижуватися. За даними на 19 грудня, він склав 315,4, днем ​​раніше це значення було 321,8, тиждень тому - 390,9. Минулої доби у ФРН виявлено 29348 інфікованих коронавірусом, а з початку пандемії в Німеччині коронавірусом заразилися загалом 6793536 осіб, померли 108233 (на 180 більше, ніж днем ​​раніше).