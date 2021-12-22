У ФРН перед Новим роком посилять обмеження через пандемію COVID-19

З 28 грудня у Німеччині почнуть діяти посилені обмеження на контакти людей. Жителі країни, які зробили щеплення або перехворіли на коронавірус, зможуть у приватному порядку зустрічатися групами до 10 осіб, а для нещеплених від коронавірусу людей і далі діятимуть більш суворі правила. Культурні та масові заходи, наприклад матчі та турніри, з 28 грудня проводитимуться без глядачів. Відповідні заходи у вівторок, 21 грудня, погодили канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) і глави урядів федеральних земель.

30 мільйонів бустерних щеплень - до кінця січня

Як зазначив Шольц, Німеччині поступово вдалося взяти під контроль ситуацію під час четвертої хвилі пандемії. Проте з огляду на поширення омікрон-варіанта коронавірусу "уже зараз існує загроза п'ятої хвилі", тому основна задача, яка має бути поставлена на федеральному рівні, - вакцинація населення, вважає він.

За словами Шольца, до кінця січня 2022 року у Німеччині має бути зроблено 30 мільйонів щеплень бустерною дозою. "Ми маємо захистити себе, а також своїх родичів", - підкреслив він.

Як зазначив канцлер Німеччини, федеральний уряд прагне досягти 80-відсоткового рівня охоплення населення щепленнями двома дозами вакцини. Наразі, за його даними, принаймні однією дозою щеплені 73,5 відсотка жителів ФРН. Повністю вакциновані майже 60 мільйонів жителів Німеччини - більше 72 відсотків населення.

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Експерти закликали частіше використовувати експрес-тести

Раніше експертна рада федерального уряду з боротьби з коронавірусною інфекцією закликала уникати великих скупчень людей, носити маски маски FFP2, частіше користуватися експрес-тестами перед зустрічами і під час різдвяних свят. "Якщо поширення омікрон-варіанта у Німеччині продовжуватиметься такими темпами, то значна частина населення одночасно захворіє та або буде на карантині , - підкреслили фахівці. - У такому випадку система охорони здоров'я і вся критично важлива інфраструктура нашої країни відчуватиме екстремальне навантаження".

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