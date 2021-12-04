Більшість щеплених німців засуджують противників вакцинації - опитування
Противники вакцинації поводяться безвідповідально, вважають 86 відсотків опитаних щеплених німців. Більшість респондентів підтримала ідею жорстких обмежень для нещеплених.
Переважна більшість німців (86 відсотків), які зробили щеплення від коронавірусу, засуджують противників вакцинації. Такими є результати опитування, оприлюднені в суботу, 4 грудня, виданнями групи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). У східних федеральних землях цей показник становив 82 відсотки, у західних - 89 відсотків.
Учасники опитування вважають, що противники вакцинації поводяться безвідповідально, оскільки ставлять під загрозу не тільки власне здоров'я, а й здоров'я оточуючих. Пропозицію "запровадити жорсткі обмеження контактів та комендантську годину "для всіх, хто не бажає робити щеплення від COVID-19", підтримали 72 відсотки респондентів.
У ФРН повністю вакциновані майже 70 відсотків жителів
Найбільш негативно ставляться до противників вакцинації прихильники Зелених (97 відсотків), соціал-демократів (96 відсотків), християнських демократів (93 відсотки) та Лівої партії (82 відсотки). Менш категорично налаштовані прихильники ліберальної ВДП (76 відсотків) і правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (56 відсотків). Опитування було проведено 29 та 30 листопада соціологічною службою Forsa. У ньому брали участь 1006 осіб віком від 18 років.
Станом на 3 грудня у Німеччині повністю вакциновано близько 70 відсотків жителів. Загальна кількість померлих людей, у яких було підтверджено COVID-19, за час пандемії перевищила в країні 102,5 тисячі людей.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Нідерланди: сертифікат вакцинації й негативний тест замість соціальної дистанції
Дотримання соціальної дистанції вже не є обов'язковим у Нідерландах. 14 вересня влада країни оголосила скасування COVID-обмежень. Натомість потрібно мати сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус для входу в бари, ресторани та на фестивалі. Для тих, хто відмовляється від вакцинації, тести на коронавірус поки залишаться безплатними.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Дедалі більше країн повертаються до нормального життя
Нідерланди - не єдина країна, що відмовилася від обмежень через COVID-19. Зі зростанням кількості вакцинованих по всій Європі покращуються показники рівня заражень, тож деякі країни повертають свої суспільства до чогось на кшталт колишнього повсякдення.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Данії COVID-19 більше не є "соціально критичним"
Завдяки високому рівню вакцинації, Данія стала однією з перших країн ЄС, що повернулася до суспільного життя без обмежень через COVID-19. З 10 вересня данці можуть відвідувати такі заклади як нічні клуби, навіть не пред'являючи доказів вакцинації. Данський уряд оголосив, що більше не вважає COVID-19 "соціально критичним" захворюванням. Понад 80 відсотків дорослих та підлітків двічі вакциновано.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Швеція послабить і без того необтяжливі обмеження
Швеція й раніше не вдавалася до суворих обмежень під час пандемії, а тепер влада країни вирішила скасувати всі наявні обмеження вже за кілька тижнів. Майже 70 відсотків шведів у віці 16 років і старше вакциновано. В країні фіксують відносно низький рівень смертності попри зростання числа випадків зараження, насамперед через швидке поширення заразнішого дельта-варіанту коронавірусу.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Німеччина: "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID"
Попри показник у близько 62 відсотки повністю вакцинованого населення Німеччина відстає від деяких своїх європейських сусідів. Тому уряд розпочав "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID". У громадських місцях створюються мобільні центри вакцинації, щоб полегшити громадянам доступ до вакцини.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Франції масові протести проти вакцинації
Борючись з небажанням населення вакцинуватися, з початку серпня влада Франції зобов'язала пред'являти сертифікат вакцинації для входу в різноманітні громадські місця та заклади. Відтоді в країні не вщухають акції протестів, під час яких на вулиці міст виходять тисячі громадян. Деякі профспілки й громадські організації підтримали протести, висловивши стурбованість через порушення особистих свобод.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Австрія посилює обмеження через COVID
У відповідь на зростання числа інфекцій і госпіталізацій Австрія посилює послаблені раніше COVID-обмеження. Згідно з нововведеннями, тести на антиген матимуть чинність тільки протягом 24 годин на всій території Австрії. Також відновили деякі обмеження на поїздки, особливо для мандрівників, котрі повертаються зі США.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Болгарія повернулася до локдауну через COVID
У Болгарії, де тільки 20 відсотків людей повністю вакциновані від коронавірусу, пандемія, схоже, далека від завершення. Країна зіштовхнулася з новим стрімким злетом числа інфекцій, викликаним поширенням дельта-варіанту. У відповідь на це влада знову запровадила комендантську годину, розпорядилася закрити нічні клуби, скоротили місткість кінотеатрів, ресторанів і заходів на відкритому повітрі.