Більшість щеплених німців засуджують противників вакцинації - опитування

Переважна більшість німців (86 відсотків), які зробили щеплення від коронавірусу, засуджують противників вакцинації. Такими є результати опитування, оприлюднені в суботу, 4 грудня, виданнями групи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). У східних федеральних землях цей показник становив 82 відсотки, у західних - 89 відсотків.

Учасники опитування вважають, що противники вакцинації поводяться безвідповідально, оскільки ставлять під загрозу не тільки власне здоров'я, а й здоров'я оточуючих. Пропозицію "запровадити жорсткі обмеження контактів та комендантську годину "для всіх, хто не бажає робити щеплення від COVID-19", підтримали 72 відсотки респондентів.

У ФРН повністю вакциновані майже 70 відсотків жителів

Найбільш негативно ставляться до противників вакцинації прихильники Зелених (97 відсотків), соціал-демократів (96 відсотків), християнських демократів (93 відсотки) та Лівої партії (82 відсотки). Менш категорично налаштовані прихильники ліберальної ВДП (76 відсотків) і правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (56 відсотків). Опитування було проведено 29 та 30 листопада соціологічною службою Forsa. У ньому брали участь 1006 осіб віком від 18 років.

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Станом на 3 грудня у Німеччині повністю вакциновано близько 70 відсотків жителів. Загальна кількість померлих людей, у яких було підтверджено COVID-19, за час пандемії перевищила в країні 102,5 тисячі людей.

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