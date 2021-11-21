 Антиковідні протести у Брюсселі: поліція застосувала водомети | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2021

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Антиковідні протести у Брюсселі: поліція застосувала водомети

Мирна акція проти посилення антиковідних обмежень у столиці Бельгії перетворилася на масові заворушення із киданням фаєрів у поліцію та розгоном протестувальників водометами.

Бельгійська поліція застосовує водомети

Бельгійська поліція застосовує водомети

Десятки тисяч людей у неділю, 21 листопада вийшли на вулиці бельгійської столиці проти посилення карантинних обмежень та обов'язкової вакцинації від коронавірусу . Спочатку акція у Брюсселі проходила мирно, але згодом, у відповідь на кидання фаєрів протестувальниками, поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, пише AFP. Протистояння відбулося біля урядового кварталу столиці.

За даними поліції, у демонстрації під гаслом "Разом за свободу" взяли участь 35 тисяч людей. Деякі з них несли фламандські націоналістичні прапори.

Зазначимо, що Бельгія належить до європейських країн, які найбільше постраждали від останньої хвилі коронавірусної хвороби. За весь час пандемії там померли понад 26 тисяч громадян внаслідок інфікування. Загалом захворіли понад 1,5 мільйона бельгійців.

Щоб протидіяти поширенню інфекції, влада Бельгії минулого тижня посилила карантинні обмеження. Відтак, до 12 грудня чотири з п'яти робочих днів на тиждень більшість робітників в в країні мають залишатися вдома, а носити маски тепер зобов'язані навіть діти старші 10 років. 

Нагадаємо, що цими вихідними подібні антиковідні протести також відбулись в Австралії, Австрії, Італії та Нідерландах. У Роттердамі вони переросли у масові заворушення.

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