У Роттердамі протести проти COVID-обмежень переросли у заворушення

Демонстрація в Роттердамі проти COVID-обмежень призвела до заворушень, під час яких поліція відкрила попереджувальний вогонь та застосувала водомети для розгону натовпу. Щонайменше семеро людей, серед них поліцейські, постраждали під час сутичок, повідомила в п'ятницю, 19 листопада, місцева поліція.

Також повідомляється про щонайменше 20 затриманих учасників заворушень. На зображеннях, опублікованих у соцмережах, видно палаючі автомобілі та сміттєві баки, а також людей, які кидають каміння в поліцію і запускають у бік правоохоронців фаєри. За даними Нідерландської телерадіомовної корпорації, щонайменше один поліцейський автомобіль був підпалений, інші були пошкоджені.

Агенція Reuters з посиланням на слова представника місцевої поліції повідомила, що правоохоронці відривали попереджувальний вогонь, "оскільки ситуація була небезпечною для життя".

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Посилення COVID-обмежень у Нідерландах

Невдоволення у протестувальників викликали коронавірусні обмеження, запроваджені владою через різке зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 та госпіталізацій. Також протестувальники обурені планами уряду запровадити систему, за якої так звані "перепустки здоров'я" видаватимуться лише перехворілим на COVID-19 або вакцинованим людям, але не тим, хто здав негативний тест на коронавірус, пише газета The Guardian.

Нагадаємо, у зв'язку зі стрімким погіршенням епідемічної ситуації влада Нідерландів починаючи з 13 листопада запровадила по всій країні частковий локдаун.

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Зокрема, заклади громадського харчування та супермаркети повинні завершувати свою роботу не пізніше 20-ї, а інші магазини - 18-ї години. Також знову діє правило дотримання дистанції до інших людей мінімум півтора метра, забороняється приймати більше чотирьох гостей одночасно у себе вдома. Усі жителі, які мають таку можливість, повинні працювати з дому. Спортивні заходи, зокрема й футбольні матчі, мають проводитись без глядачів. Ці жорсткі заходи діятимуть щонайменше до 4 грудня.