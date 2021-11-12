В Австралії пройшли демонстрації противників та прихильників вакцинації

У суботу, 20 листопада, у низці міст Австралії пройшли багатотисячні демонстрації проти запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу представників певних професій.

У Мельбурні на такий протест вийшли кілька тисяч людей, які, зокрема, вимагали затримання глави уряду штату Вікторія Деніела Ендрюса за ухвалені рішення. У штаті відвідання барів, пабів та ресторанів віднедавна дозволено лише вакцинованим особам. Нещепленим у Вікторії не дозволяють також відвідувати кіно, театри, а також салони краси.

Водночас у Мельбурні на протест вийшли дві тисячі людей, які підтримують рішення уряду та виступають за вакцинацію населення від COVID-19.

У Сіднеї, за даними поліції, проти правил обов'язкової вакцинації протестували близько 10 тисяч людей.

На сайті відомства охорони здоров'я Австралії зазначається, що на федеральному рівні обов'язкова вакцинація від коронавірусу не запроваджена. Однак на рівні штатів та населених пунктів за певних обставин влада може ухвалювати рішення про вимогу вакцинації. Так, працівники сфери обслуговування мають обов'язково вакцинуватися у північній Австралії з жовтня цього року. У разі, якщо працівник не отримає повний курс щеплення до Різдва, йому загрожує штраф майже 100 тисяч гривень і звільнення. В інших частинах Австралії також запровадили обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для медичних працівників та вчителів. Зокрема, в південній Австралії з листопада цього року правило стосується навіть батьків, які волонтерять в школах. Втім наголошується, що вимога не зачепить людей, які мають медичні протипоказання до вакцинації, а також студентів, батьків та нерегулярних відвідувачів шкіл, таких як водії служби доставки та працівників екстрених служб.

За даними порталуOur World in data, в Австралії повністю щеплені проти коронавірусу 70,8 відсотка населення. За даними органів влади Австралії, у віці понад 16 років повністю імунізовані 85 відсотків населення.

У 2020 році в Австралії були запроваджені суворі локдауни, завдяки чому поширення коронавірусу вдалося стримати. Лише у листопаді цього року Австралія дозволила повернутися до країни власним громадянам, до того прибуття людей було суворо обмежено.

З появою в 2021 році дельта-варіанта коронавірусу, а також вакцини від COVID-19 австралійська влада зробила ставку на імунізацію населення.

За весь час пандемії у країні, де мешкають близько 25,7 мільйона людей, зареєстровано понад 195 тисяч заражень та 1933 летальних випадки від або з COVID-19.