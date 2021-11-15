 Майже 20 відсотків нардепів не мають посвідчення про вакцинацію від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2021

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Новини

Майже 20 відсотків нардепів не мають посвідчення про вакцинацію від COVID-19

З 15 листопада доступ депутатів до будівлі Верховної Ради України обмежений без наявності щеплення, доказу про перенесену хворобу чи негативного тесту на COVID-19.

Будівля Верховної Ради України, Київ, Україна.

З 15 листопада доступ до будівлі Верховної Ради буде обемежний карантинними правилами

83 відсотки народних депутатів України мають посвідчення, що підтверджує вакцинацію проти коронавірусу COVID-19, повідомив у понеділок, 15 листопада, голова парламенту Руслан Стефанчук. Шестеро депутатів парламенту та більше 20 працівників апарату Верховної Ради України наразі хворіють.

“Що стосується кількості провакцинованих народних депутатів, інформація ще збирається. Але станом на зараз в апараті 93 відсотки вакцинованих. Народні депутати - 83 відсотки мають посвідчення про вакцинацію”, - сказав він на брифінгу. Посвідчення - це тимчасові перепустки для парламентарів, чиї сертифікати про вакцинацію були перевірені. В парламенті такі додаткові перепустки використовуватимуть для швидкої перевірки Державною службою охорони, зазначив Стефанчук.

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Нові правила допуску до ВР для депутатів

З 15 листопада народні депутати та всі інші відвідувачі зможуть потрапити до будівлі парламенту лише за умови наявності сертифіката про вакцинацію від COVID-19, підтвердження перенесеного захворювання або дійсного впродовж 72 годин негативногг ПЛР-тесту чи швидкого тесту на антиген. Останній можна зробити в одній із будівель Верховної Ради за власний кошт.

Обмеження, які, по суті, співпадають з правилами"червоної" зони епідемічної небезпеки, яка наразі діє у Києві, передбачені постановою Верховної Ради України "Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)". Її народні депутати підтримали ще на початку листопада. Діятимуть нові правила впродовж всього карантинного періоду, встановленого урядом України.

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Нагадаємо, за даними міністерства охорони здоров'я України, принаймні однією дозою проти коронавірусу щепилися 39,4 відсотка українців, а завершили курс вакцинації 28 відсотків.

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