 В німецькому аеропорту лікар вводив охочим саморобну вакцину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2021

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Новини

В німецькому аеропорту лікар вводив охочим саморобну вакцину

Професор медицини Вінфрід Штьоккер в аеропорту німецького міста Любек щеплював охочих саморобною вакциною від коронвірусу. Його підозрюють у порушенні закону про лікарські засоби.

Вінфрід Штьоккер (фото з архіву)

Вінфрід Штьоккер спершу тестував препарат на собі, членах сім'ї і друзях, а згодом зробити щеплення погодилися кілька десятків добровольців

В аеропорту німецького міста Любек правоохоронці перервали акцію "вакцинації від коронавірусу" охочих препаратом, який не мав офіційної реєстрації. Її проводив 27 листопада власник аеропорту, професор медицини Вінфрід Штьоккер (Winfried Stöcker) власноруч створеною "вакциною".

В аеропорту зібралися більше 200 осіб, понад 50 з яких встигли зробити укол до втручання поліції та служб охорони правопорядку. Якщо підозри правоохоронців виправдаються, вчинок Штьоккера буде кваліфікований як порушення закону про лікарські засоби. Препарат він розробив у своїй лабораторії, та тестував спершу на собі, членах сім'ї і друзях, а згодом зробити щеплення погодилися кілька десятків добровольців.

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Вакцина від COVID-19 професора Штьоккера

За словами самого Штьоккера, його препарат заснований на "рекомбінантному антигені, який можна легко та дешево отримати у пробірці". Аналогічний принцип дії має вакцина від коронавірусу американського концерну Novavax, заявку про реєстрацію якої для застосування в Європейському Союзі нині розглядає регулятор. Проте Штьоккер не мав ні офіційного дозволу, ні дослідницького протоколу, ні доклінічного допуску.

Повноцінні клінічні дослідження препарату не проводились. У вересні 2020 року лікар повідомив про результати своїх досліджень в Інститут імені Пауля Ерліха (Das Paul-Ehrlich-Institut), який відповідає у ФРН за реєстрацію вакцин і моніторинг у цій галузі. Він попросив розширити досліди, щоби підтвердити ефективність препарату, але інститут у відповідь звернувся до прокуратури.

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Нагадаємо, весною в Німеччині правоохоронці відкрили справу проти медсестри одного з центрів щеплення за підміну вакцини проти коронавірусу фізіологічним розчином. Жінка запевнила, що це був разовий інцидент - вона ненароком розбила ампулу та через страх втрати роботи наповнила флакон від вакцини фізрозчином.

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