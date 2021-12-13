 Уряд ФРН виділить 60 мільярдів євро на інвестиції у захист клімату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2021

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Новини

Уряд ФРН виділить 60 мільярдів євро на інвестиції у захист клімату

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, представляючи бюджет, зазначив, що подібні вкладення необхідні та пропорційні.

Хімічний завод поблизу німецького міста Весселінг

Хімічний завод поблизу німецького міста Весселінг

Федеральний уряд Німеччини вирішив гарантувати інвестиції у боротьбу зі змінами клімату найближчими роками. У понеділок, 13 грудня, на засіданні уряду було ухвалено рішення вкласти 60 мільярдів євро невикористаних кредитних коштів у кліматичний фонд.

Як заявив, представляючи проєкт додаткового бюджету на 2021 рік, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner), подібні вкладення пропорційні та необхідні, щоб забезпечити інвестиції, які за час пандемії коронавірусу скоротилися вчетверо. "Жодних нових боргів при цьому не планується", - заявив Лінднер.

Бундестаг має розглянути цю пропозицію протягом найближчих кількох тижнів, можливо, до кінця січня.

Забіг у напрямку кліматичної нейтральності

Віце-канцлер, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck) заявив про марафонський забіг для перетворення економіки у напрямку кліматичної нейтральності. "З 60 мільярдів євро, які ми затверджуємо у додатковому бюджеті, розпочинається новий етап у цьому напрямку", - зазначив він. За словами офіційного представника міністерства, ці кошти будуть доступні протягом кількох найближчих років та спрямовані на реструктуризацію промисловості.

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