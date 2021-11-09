Україна і зміна клімату: обіцянки замість досягнень? (відео)

На Кліматичному форумі СОР26 в Глазго Україна представила свій запланований внесок у боротьбу зі зміною клімату. Наскільки амбітні її кліматичні цілі та як саме Україна планує їх досягати?
На Кліматичному форумі СОР26 у Глазго світові лідери та близько 25 тисяч делегатів з різних країн радяться, як запобігти кліматичній кризі, зокрема, унеможливити підвищення середньої температури на планеті на понад півтора градуса. Україна також планує впровадити заходи, щоб зменшувати викиди парникових газів. Наскільки реалістичні амбітні обіцянки України?
Замість автомобілів - лише велосипеди і пішоходи. У Берліні та багатьох інших містах центр міста активно трансформується під такий образ життя. Яким буде місто майбутнього і яку відповідь готують автомобільні концерни?
Без вугілля, газу і мазуту. Село Вільдпольдсрід у Німеччині повністю перейшло на "зелену" енергію. Делегації з цілого світу відвідують місцеву громаду, щоб подивитися на енергетичну революцію. Як їм це вдалося?
Компанії на кшталт Adidas та Coca-Cola хизуються, що виробляють взуття та пляшки з пластикових відходів на дні океанів і цим приносять користь довкіллю. Чи справді це так?