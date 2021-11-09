Україна і зміна клімату: обіцянки замість досягнень? (відео)

На Кліматичному форумі СОР26 у Глазго світові лідери та близько 25 тисяч делегатів з різних країн радяться, як запобігти кліматичній кризі, зокрема, унеможливити підвищення середньої температури на планеті на понад півтора градуса. Україна також планує впровадити заходи, щоб зменшувати викиди парникових газів. Наскільки реалістичні амбітні обіцянки України?