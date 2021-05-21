Місто без авто: утопія чи реальність? (відео)

Замість автомобілів - лише велосипеди і пішоходи. У Берліні та багатьох інших містах центр міста активно трансформується під такий образ життя. Яким буде місто майбутнього і яку відповідь готують автомобільні концерни?
Столиця Данії Копенгаген заборонила всі автомобілі у центрі міста. Париж планує висадити більше дерев на Єлисейських полях і навколо Тріумфальної арки, намагаючись значно скоротити рух транспорту. В Нью-Йорку ж деякі ділянки Бродвею біля Таймс-сквер вже без автомобілів, натомість усіяні вуличними кафе, розробленими датськими архітекторами. Виробники автомобілів теж розуміють ці зміни. Як вони збираються реагувати на антиавтомобільні настрої в суспільстві?
Кілька великих європейських міст - Париж, Берлін, Лондон, Рим та Берлін - під час локдауну наче побували у машині часу: вулиці цих міст були майже без автомобілів, а основним видом транспорту став велосипед.
Смертність на дорогах і число ДТП в Україні у 2020 зросли, тоді як, приміром, у Німеччині, через локдаун рекордно впали. Чому так відбувається? І які головні причини смертей автомобілістів, пішоходів і велосипедистів?