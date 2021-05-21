 Місто без авто: утопія чи реальність? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.05.2021

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Політика й суспільство

Місто без авто: утопія чи реальність? (відео)

Замість автомобілів - лише велосипеди і пішоходи. У Берліні та багатьох інших містах центр міста активно трансформується під такий образ життя. Яким буде місто майбутнього і яку відповідь готують автомобільні концерни?

Демонстрації на велосипедах - сучасний тренд в часи пандемії

Демонстрації на велосипедах - сучасний тренд у містах Європи в часи пандемії

Столиця Данії Копенгаген заборонила всі автомобілі у центрі міста. Париж планує висадити більше дерев на Єлисейських полях і навколо Тріумфальної арки, намагаючись значно скоротити рух транспорту. В Нью-Йорку ж деякі ділянки Бродвею біля Таймс-сквер вже без автомобілів, натомість усіяні вуличними кафе, розробленими датськими архітекторами. Виробники автомобілів теж розуміють ці зміни. Як вони збираються реагувати на антиавтомобільні настрої в суспільстві?

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Велосипедна революція в європейських столицях (відео)

Кілька великих європейських міст - Париж, Берлін, Лондон, Рим та Берлін - під час локдауну наче побували у машині часу: вулиці цих міст були майже без автомобілів, а основним видом транспорту став велосипед.  

Смертність на дорогах в Україні: чому локдаун не вплинув на число ДТП (відео)

Смертність на дорогах і число ДТП в Україні у 2020 зросли, тоді як, приміром, у Німеччині, через локдаун рекордно впали. Чому так відбувається? І які головні причини смертей автомобілістів, пішоходів і велосипедистів?  

Як відеозв'язок і віртуальна реальність рятують світ у часи коронавірусу (відео)

Робота з дому дозволяє скоротити до мінімуму автомобільний трафік та авіаперельоти. Це - на користь клімату та планеті. Тож чи варто повертатися до старого способу життя?  

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