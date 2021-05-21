Місто без авто: утопія чи реальність? (відео)

Столиця Данії Копенгаген заборонила всі автомобілі у центрі міста. Париж планує висадити більше дерев на Єлисейських полях і навколо Тріумфальної арки, намагаючись значно скоротити рух транспорту. В Нью-Йорку ж деякі ділянки Бродвею біля Таймс-сквер вже без автомобілів, натомість усіяні вуличними кафе, розробленими датськими архітекторами. Виробники автомобілів теж розуміють ці зміни. Як вони збираються реагувати на антиавтомобільні настрої в суспільстві?