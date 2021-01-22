Смертність на дорогах в Україні: чому локдаун не вплинув на число ДТП (відео)

Смертність на дорогах і число ДТП в Україні у 2020 зросли, тоді як, приміром, у Німеччині, через локдаун рекордно впали. Чому так відбувається? І які головні причини смертей автомобілістів, пішоходів і велосипедистів?
Минулого року побільшало не лише аварій, а і смертей на українських дорогах. У 2020 році загинули понад три з половиною тисячі людей. Причому найбільше - 1198 смертей - це наїзд на пішохода. Друга головна причина - зіткнення автівок - 1158 жертв. Зросло і число смертельних наїздів на велосипедистів. Загинули 235 осіб. За логікою ця статистика мала б бути іншою. Адже 2020-ий - особливий рік: через пандемію коронавірусу та зменшення активності населення чимало людей працювали з дому та не їздили на роботу. Наприклад, у Німеччині минулого року було менше смертельних ДТП. За даними Федерального статистичного відомства ФРН, в період з березня по червень минулого року, тобто коли був локдаун, на німецьких дорогах загинули 880 людей. Це майже на вісімнадцять відсотків менше, ніж у відповідний період роком раніше. Загалом же, за оцінками експертів, 2020 рік став роком з найменшою кількістю загиблих в ДТП у Німеччині від початку ведення статистики, тобто з 1953 року. Чому ж в Україні сталося навпаки?
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