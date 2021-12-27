У Німеччині набувають чинності жорсткіші коронавірусні обмеження

Одразу в кількох федеральних землях у понеділок, 27 грудня, набули чинності жорсткіші обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. Заходи, узгоджені на нараді канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) з главами федеральних земель, почнуть діяти у Баден-Вюртемберзі, Нижній Саксонії, Бранденбурзі та Мекленбурзі-Передній Померанії. Інші федеральні землі приєднаються до нових обмежень у вівторок, 28 грудня.

Так, у Мекленбурзі-Передній Померанії закриті кінотеатри, театри, музеї, внутрішні приміщення зоопарків, басейни та інші місця відпочинку. У Бранденбурзі, принаймні до 11 січня, тим, хто зробив щеплення від коронавірусу або перехворів на COVID-19, можна буде в приватному порядку зустрічатися групами у складі не більше 10 осіб. Якщо в сім'ї хтось не щеплений від коронавірусу, продовжують діяти більш серйозні обмеження: у гості можна запросити лише до двох осіб з іншого домогосподарства, за винятком дітей віком до 14 років. У Баден-Вюртемберзі у сфері громадського харчування вводиться комендантська година: з 22:30 до 5 ранку. У новорічну ніч комендантська година починається не раніше першої години ночі.

Очікуються демонстрації у декількох федеральних землях

Протести проти карантинних обмежень у Гамбурзі, Німеччина

Противники коронавірусних обмежень оголосили масову мобілізацію. Демонстрації заплановані 27 грудня у кількох містах Мекленбурга-Передньої Померанії, Гессена, Рейнланд-Пфальца та Бранденбурга, а також у Мангеймі у Баден-Вюртемберзі.

Останніми тижнями акції протесту відбуваються в багатьох містах ФРН як на вихідних, так і у будні дні.Попередні масові протести відбулися в Берліні, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі та низці інших міст Німеччини. Наймасштабнішою була акція в Гамбурзі. За даними поліції, в ній взяли участь близько 11,5 тисячі людей.

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Високий рівень зараження

Тим часом рівень зараження коронавірусом у ФРН продовжує залишатися високим. Семиденний коефіцієнт зараження за минулу добу піднявся з 220,7 до 222,7 випадків на сто тисяч населення, повідомив Інститут імені Роберта Коха. Тиждень тому цей показник становив у Німеччині 315,4. За 24 години в країні зареєстровано 13908 нових випадків зараження вірусом SARS-CoV-2.

Загалом за весь час пандемії в Німеччині коронавірусом заразилося вже 7 005 289 осіб, кількість смертей від COVID-19 та його наслідків за добу збільшилася на 69 і досягла 110 433.