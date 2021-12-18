Німеччиною прокотилася хвиля акцій противників обов'язкової вакцинації

Тисячі людей у суботу, 18 грудня, вийшли на вулиці низки німецьких міст проти ідеї запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу в країні.

Лише у Гамбурзі на півночі Німеччини протест зібрав понад 11 тисяч учасників. Організатори наполягали на мирному характері акції та використанні захисних масок, зазначає інформагентство dpa.

Учасники протесту в Гамбурзі

У Дюссельдорфі на заході країни станом на вечір 18 грудня кількість учасників протесту сягнула чотирьох тисяч людей. Крім того, там відбулася демонстрація прихильників обов'язкової вакцинації за участі близько 200 учасників.

Акція невдоволених ідеєю обов'язкових щеплень відбулася також у Фрайбурзі і зібрала близько 3500 учасників, які пройшли маршем центром міста. У Карлсруе майже 900 людей протестували проти обов'язкової вакцинації, зокрема, медсестер. За даними поліції, мітинг пройшов спокійно.

На акції в місті Вецлар у федеральній землі Гессен серед колони мітингувальників поліція зафіксувала прихильників правих рухів, пише dpa. Акції протесту також відбулися у Франкфурті-на-Майні, Оснабрюці та Фленсбурзі.

Вакцинація медиків та персоналу будинків для літніх людей

Це вже не перша хвиля протестів у ФРН, що відбуваються на тлі обговорення ідеї запровадження обов'язкової вакцинації для певних категорій населення. 10 грудня цього року необхідність щеплень від COVID-19 для персоналу лікарень і будинків для людей похилого віку підтримали Бундестаг і Бундесрат. Вимога має набрати чинності у березні 2022 року.

Крім того, аби прискорити процес вакцинації ухвалили поправки до закону про епідеміологічний захист, які передбачають тимчасовий дозвіл ветеринарам, стоматологам та аптекарям робити щеплення. Поки що таке право мають лише лікарі інших кваліфікацій.

Натомість глава відділу ВООЗ у Європі вважає, що обов'язкова вакцинація проти коронавірусу може бути запроваджена лише у разі, якщо вичерпані інші можливості для збільшення кількості щеплених.