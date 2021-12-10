У Німеччині вперше схвалили обов'язкову вакцинацію для низки професій

У Німеччині вперше схвалили обов'язкову вакцинацію для представників низки професій. Відповідні поправки до закону про епідеміологічний захист у п'ятницю, 10 грудня, підтримали депутати Бундестагу (парламенту). Згодом їх підтримали члени Бундесрату (представництва федеральних земель). Для остаточного ухвалення поправок необхідний підпис федерального президента.

Поправки передбачають необхідність щеплень від COVID-19 для персоналу лікарень і будинків для людей похилого віку. Крім того, вони розширюють повноваження земельної влади при вжитті заходів для боротьби з коронавірусом, зокрема дозволяють федеральним землям закривати клуби, дискотеки та ресторани, а також скасовувати спортивні та розважальні заходи.

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Вакцинація у ветеринарів, стоматологів і аптекарів

Аби прискорити процес вакцинації поправки також передбачають тимчасовий дозвіл робити щеплення у ветеринарів, стоматологів та аптекарів. Для стабілізації ринку праці передбачається продовження до кінця березня 2022 року заходів, пов'язаних із запровадженням скороченого робочого тижня.

Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) під час дебатів у Бундестазі наголосив, що головна мета при цьому - захист населення під час поточної кризи. За його словами, зараз необхідно збити хвилю заражень дельта-варіантом коронавірусу та одночасно запобігти хвилі захворювань, яку здатна викликати нова мутація - омікрон. Лаутербах не виключив, що владі доведеться вживати нових заходів.

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Водночас міністр виступив на захист обов'язкової вакцинації медиків і персоналу будинків для людей похилого віку, яка має розпочатися у березні 2022 року. "Наприкінці другого року пандемії в жодному разі не можна допустити, щоб у закладах, де живуть ті, хто довірив нам свій захист, люди помирали через те, що там працюють невакциновані", - зазначив Лаутербах.

Нагадаємо, що в Україні обов'язкова вакцинація є вимогою для повноцінної роботи працівників освітньої сфери, центральних органів влади, місцевих адміністрацій, стратегічних держпідприємств, установ із надання соціальних послуг та організацій, підпорядкованих центральним органам виконавчої влади. Згодом список планують доповнити працівниками закладів охорони здоров'я, органів місцевого самоврядування і комунальних підприємств.