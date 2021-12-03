Омікрон-варіант: ВООЗ поки не зафіксувала летальних випадків

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки не зафіксувала летальних випадків від омікрон-варіанту коронавірусу, попри зростання кількості випадків інфікування та країн, де реєструють новий варіант. Відповідну заяву зробив у п'ятницю, 3 грудня, речник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр у Женеві.

"Я ще не бачив повідомлень про смертельні випадки, пов'язані з омікроном", - заявив Ліндмаєр журналістам, цитує інформагенція AFP.

Він зазначив, що наразі ВООЗ збирає дані про новий варіант коронавірусу. Тому, за словами Ліндмаєра, важливо проводити тестування на COVID-19 у різних країнах. "Ми виявимо більше випадків, отримаємо більше інформації та, сподіваюся, ні, але, можливо, зафіксуємо смертельні випадки", - зазначив він.

Речник ВООЗ зауважив, що потрібно кілька тижнів для отримання повної картини про омікрон. Зокрема, оцінити ефективність існуючих вакцин, тестів та методів лікування проти нового варіанта коронавірусу. При цьому Ліндмаєр зазначив, що за попередніми даними, омікрон має більш високу заразність.

Попри загрозу омікрона, Ліндмаєр також закликав пам'ятати про дельта-варіант, який нині залишається домінуючим і на який припадає близько 99 відсотків інфікувань у світі.

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Омікрон заразніший, ніж дельта

За даними вчених, новий варіант COVID-19 має дуже велику кількість мутацій - 32. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві. Ці мутації сприяють підвищенню заразності: вчені зафіксували ознаки того, що омікрон-варіант поширюється швидше, ніж дельта. Так, біолог австрійського Інституту молекулярної біотехнології у Відні Ульріх Еллінґ (Ulrich Elling) припускає, що омікрон-віріант коронавірусу може бути вшестеро заразнішим за дельту. "За першими оцінками, він може бути на 500 відсотків заразнішим, ніж дельта", - сказав Еллінґ в інтерв'ю DW.

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Наразі невідомо, чи викликає новий варіант коронавірусу більш тяжкий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування омікроном зафіксовані серед молоді, яка зазвичай легше переносить недугу.

Омікрон-варіант шириться світом

Уперше новий варіант коронавірусу виявили у Південно-Африканській Республіці (ПАР). При цьому місцеві медики повідомили, що омікрон-варіант переважає над дельтою.

Новий варіант вірусу уже зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди. На початок грудня про нього повідомляли, зокрема, в Німеччині та низці інших країн ЄС, Японії, Австралії, США та Канаді. В Україні досі не повідомлялося про випадки зараження омікрон-варіантом. Утім, з 3 грудня Україна заборонила в'їзд до країни іноземцям та особам без громадянства з восьми південно-африканських країн.