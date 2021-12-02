Україна заборонила в'їзд з восьми країн Африки через омікрон-варіант

Кабінет Міністрів України заборонив починаючи з 3 грудня в'їзд до країни іноземцям та особам без громадянства з восьми південно-африканських країн. Це рішення, метою якого є запобігання поширенню на території України COVID-19, ухвалили на засіданні уряду в четвер, 2 грудня, передають "Українськi новини".

Заборона перетинати держкордон поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які прибули з Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку, Малаві і були на територіях цих країн не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Водночас, згідно з рішенням уряду, дозволено в'їжджати в Україну іноземцям та особам без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, працівникам іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей.

Проте вищеперелічені категорії громадян після в'їзду мають пройти обов'язкову самоізоляцію.

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Обмеження через омікрон

У багатьох країнах світу вводять нові обмеження через "омікрон", зокрема забороняють поїздки з Південної Африки. Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я закликала не вводити повну заборону на в'їзд, оскільки це, на думку організації, не зупинить поширення вірусу. У ВООЗ просять застосовувати "підхід, який ґрунтується на фактах і ризиках" до будь-яких заходів щодо подорожей.

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Новий варіант вірусу уже зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди. На початок грудня про нього повідомляли у ще 23 країнах світу, зокрема, в Німеччині та низці інших країн ЄС, Японії, Австралії, США та Канаді.

В Україні досі не повідомлялося про випадки зараження омікрон-варіантом. Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям не їздити до Південної Африки.