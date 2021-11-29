 ООН: збитки туризму від СOVID-19 можуть скласти два трильйона доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2021

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Новини

ООН: збитки туризму від СOVID-19 можуть скласти два трильйона доларів

В ООН підрахували, скільки втратить світова туристична галузь від пандемії коронавірусу в 2021 році. Рівень збитків може скласти два трильйона доларів. Подальшого швидкого відновлення сектору не передбачається.

Туристи в масках у іспанській Барселоні

Очільник всесвітньої туристичної організації назвав нинішню ситуацію "історичною кризою в індустрії"

Пандемія коронавірусу обійдеться світовому туристичному сектору в два трильйона доларів у 2021 році. Про це йдеться у звіті Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO) в понеділок, 29 листопада.

Цей показник аналогічний сумі втрат у 2020 році. За даними UNWTO, світовий туризм уже втратив два трильйона доларів минулого року, що робить його одним із секторів, які найбільше постраждали від пандемії. Хоча в ООН зафіксували зростання туристичних прибутків у липні-вересні цього року на 58 відсотків порівняно з аналогічним періодом 2020 року, це на 64 відсотки менше, ніж два роки тому. 

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Повільне відновлення сектору

У той час як Європа та Америка демонстрували відносне зростання впродовж третього кварталу 2021 року, кількість візитів до Азійсько-Тихоокеанського регіону скоротилася на дев'ять відсотків порівняно з 2019 роком. Низка країн регіону, включно з Австралією, Новою Зеландією, Сінгапуром і Китаєм, дотримуються політики "нульової толерантності" до COVID і встановили суворі обмеження на міжнародні поїздки.

Африка та Близький Схід зафіксували падіння відповідно на 74 та 81 відсоток у третьому кварталі, порівняно з 2019 роком. Серед провідних напрямків, найкращі результати у липні-вересні цього року показали Хорватія, Мексика та Туреччина.

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Туристи розгублені

"Незважаючи на нещодавні покращення, нерівномірний рівень вакцинації в усьому світі та нові штами Covid-19 можуть вплинути на і без того повільне та нестабільне відновлення", - йдеться у заяві UNWTO. Очільник організації Зураб Пололікашвілі назвав нинішню ситуацію "історичною кризою в індустрії". Він закликав країни узгодити свої обмеження, оскільки туристи "розгублені і не знають, як подорожувати".

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