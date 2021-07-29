Як Флоренція хоче запобігти масовому туризму після пандемії

Наступними роками Тоскана має перетворитися на величезну галерею. До ста міст і містечок цього відомого на весь світ своєю красою регіону мають прийняти у себе картини з колекції Уффіці. З 16-го століття музей Galleria degli Uffizi розташований у будівлі у самому центрі Флоренції, яку свого часу панівна на той час родина Медічі звела як репрезентативну - для міністерств і установ, а також для родинної колекції мистецьких скарбів. Сьогодні галерея у Флоренції - один з найбільш відвідуваних музеїв Італії. Сила тяжіння, якою галерея притягує туристів, має у майбутньому піти на користь цілій Тоскані. Таку мету має проєкт "Uffizi Diffusi" - "Розсіяні Уффіці".

Дух Наполеона повертається на Ельбу

Спершу частина колекції Уффіці попрямує на Ельбу - острів неподалік узбережжя Тоскани. Острів відомий передовсім завдяки тому, що саме тут відбував заслання після своїх розгромних військових поразок французький імператор Наполеон Бонапарт. 200 років після смерті цієї суперечливої історичної постаті міф навколо нього має ожити на острові його заслання.

У місті Портоферрайо до жовтня виставлятиметься добірка картин з Уффіці, присвячених Наполеону або добі його правління, а також низка картин з місцевих колекцій. "Завдяки цій виставці на Ельбі ми сподіваємося повернути дух і та історію Наполеона на острів, де він жив", - сказала у розмові з DW директорка Galleria degli Uffizi Айке Шмідт (Eike Schmidt). "Ми хочемо показати ці шедеври Уффіці у належному контексті, в якому вони набудуть значно більшого сенсу, ніж коли їх показувати ізольовано у Флоренції", - веде далі Шмідт. Для Ельби, своєю чергою, ініціатива флорентійської галереї - бажаний туристичний імпульс.

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Допомога від туристичної навали у Флоренції?

Натомість у Флоренції навпаки - туристів аж надто багато. До пандемії місто потерпало від нескінченних потоків гостей з усього світу. Оскільки дедалі більше житла у центрі міста здавалося туристам через такі портали як Airbnb, квартири стали недоступними для флорентійців, яких туризм буквально витискав з історичної частини Флоренції. Для столиці Тоскани, так само як і для інших популярних серед туристів міст Італії, пандемія стала часом на роздуми і переосмислення ролі туризму. Перший рішучий крок на протидію масовому туризму зробила нещодавно Венеція, заборонивши великим круїзним лайнерам заходити до лагуни.

Пошуку альтернативи масовому туризму слугує і проєкт "Uffizi Diffusi". До пандемії потоки відвідувачів, які хотіли помилуватися роботами майстрів - від Сандро Ботічеллі до Альбрехта Дюрера - обернулися довжелезними чергами і стресом. Про можливість спокійно, без поспіху насолодитися мистецтвом годі було й мріяти.

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Увага до історичних місць Тоскани

Проєкт "Розсіяні Уффіці" має дещо зняти напругу через засилля туристів у Флоренції та спонукати подорожніх звернути увагу на інші історичні перлини Тоскани, на численні мальовничі і визначні міста й містечка цього регіону. Для численних експозицій були обрані місця, які пов'язані з історією виникнення шедеврів, які там виставлятимуться.

"Розсилаючи витвори мистецтва по різних куточках Тоскани, ми хочемо показати надзвичайні роботи, які зазвичай ніхто не бачить, бо вони лежать у наших сховищах", - каже директорка музею. За словами Айке Шмідт, галерея сподівається дати туристичний поштовх різним історичним місцям Тоскани.

Одним з них є гірське село Поппі. Сюди свого часу втік італійський поет Данте Аліг'єрі, коли його у Флоренції засудили до страти. Вважається, що, переховуючись у тутешній фортеці, класик написав частину своєї "Божественної комедії". Саме ця фортеця тепер прийме експозицію з низкою картин з Уффіці.

Чи врятує розпорошення виставок по Тоскані Флоренцію від навали туристів, покаже час. Зрештою, масовий туризм з огляду на пандемію ще не повернувся повною мірою. А втім, на майбутнє Тоскана вже пропонує альтернативу у вигляді "м'якого туризму" у провінції тим, хто не хоче штовхатися у натовпі туристів з усього світу.