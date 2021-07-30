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Флоренція - місто в Італії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Флоренція".
Італійське місто Флоренція розташовано в регіоні Тоскана. Флоренція відома передусім своїми мистецькими та архітектурними пам’ятками епохи Ренесансу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Під час антиурядової акції протесту в італійській Флоренції, де проходив з'їзд партії прем'єра Ренці, демонстранти почали кидати в правоохоронців димові шашки, каміння і петарди. Троє поліцейських зазнали поранень.
У Німеччині в ці дні відзначають трагічний ювілей – 60 років бомбардування Дрездена. Під кінець війни “Флоренція на Ельбі”, як називають столицю Саксонії, майже не постраждала від бомбардувань. Але за три місяці до капітуляції нацистської Німеччини авіація союзників майже зрівняла Дрезден із землею. Загинули десятки тисяч.