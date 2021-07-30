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Флоренція

Флоренція - місто в Італії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Флоренція".

Італійське місто Флоренція розташовано в регіоні Тоскана. Флоренція відома передусім своїми мистецькими та архітектурними пам’ятками епохи Ренесансу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Флоренція хоче запобігти масовому туризму після пандемії

Як Флоренція хоче запобігти масовому туризму після пандемії 30.07.2021

Галерея Уффіці - всесвітньовідомий музей у Флоренції - уже давно потерпає від масового туризму. Тепер керівництво галереї вирішило розподілити шедеври своєї колекції по виставкових залах цілої Тоскани.

"Фарширована" кава: кокаїн у кавових зернах (21.07.2020) 21.07.2020

Каву, яку "нафарширували" кокаїном, намагалися доправити з Колумбії до Італії. Білий порошок містився у 500 кавових зернах. Товар виявили в аеропорту Мілана.

Антиурядова демонстрація в Італії переросла в зіткнення з поліцією - є поранені

Антиурядова демонстрація в Італії переросла в зіткнення з поліцією - є поранені 05.11.2016

Під час антиурядової акції протесту в італійській Флоренції, де проходив з'їзд партії прем'єра Ренці, демонстранти почали кидати в правоохоронців димові шашки, каміння і петарди. Троє поліцейських зазнали поранень.

DW Новини за 100 секунд (23.11.2015) 23.11.2015

Крим залишився без електроенергії. Поліція в Брюсселі затримала 16 підозрюваних у паризьких терактах. Німеччина прощається з екс-канцлером Шмідтом.
10 найкрасивіших міст світу

10 найкрасивіших міст світу 28.10.2015

Американський журнал Condé Nast Traveler провів опитування серед читачів на тему: яке місто у світі найкрасивіше? Відповіді надіслали понад 128 тисяч читачів. Вісім міст із десяти знаходяться в Європі.
Таємниця Мони Лізи: вчені наблизилися до розгадки?

Таємниця Мони Лізи: вчені наблизилися до розгадки? 10.08.2013

Хто вона – жінка, що її увічнив Леонардо да Вінчі у легендарній картині "Мона Ліза"? Італійські вчені вважають, що наблизилися до розгадки. Її має містити старовинна усипальниця у Флоренції.
Таємниці Америго Веспуччі досі не розкрито

Таємниці Америго Веспуччі досі не розкрито 20.02.2012

Італія вшановує пам’ять мореплавця, чиїм іменем був названий цілий континент – Америго Веспуччі. 22 лютого 2012 року виповнюється 500 років від дня смерті легендарного флорентійця.
1,5 мільйона євро на дармовий інтернет у Флоренції

1,5 мільйона євро на дармовий інтернет у Флоренції 24.01.2011

Флоренція прагне стати найбільшою зоною бездротового інтернету в Європі. На створення «wi-fi-смуги» довжиною понад сім кілометрів, міська влада витратить півтора мільйони євро.
В Італії не можуть поділити Давида Мікеланджело

В Італії не можуть поділити Давида Мікеланджело 18.08.2010

Між муніципалітетом міста Флоренція та італійською державою виник спір навколо п’ятиметрової статуї Давида роботи Мікеланджело Буонаротті. Кому належить скульптура, що приносить мільйонні прибутки?
1945-2005: Бомбардування Дрездена

1945-2005: Бомбардування Дрездена 13.02.2005

У Німеччині в ці дні відзначають трагічний ювілей – 60 років бомбардування Дрездена. Під кінець війни “Флоренція на Ельбі”, як називають столицю Саксонії, майже не постраждала від бомбардувань. Але за три місяці до капітуляції нацистської Німеччини авіація союзників майже зрівняла Дрезден із землею. Загинули десятки тисяч.