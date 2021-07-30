1945-2005: Бомбардування Дрездена

У Німеччині в ці дні відзначають трагічний ювілей – 60 років бомбардування Дрездена. Під кінець війни “Флоренція на Ельбі”, як називають столицю Саксонії, майже не постраждала від бомбардувань. Але за три місяці до капітуляції нацистської Німеччини авіація союзників майже зрівняла Дрезден із землею. Загинули десятки тисяч.