Обов'язкова вакцинація від COVID-19 має бути "крайнім заходом" - ВООЗ в Європі

Обов'язкова вакцинація проти коронавірусу є "абсолютним крайнім заходом", заявив у вівторок, 7 грудня, глава відділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Європі Ганс Клюге.

"Обов'язкова вакцинація є абсолютним крайнім заходом і застосовується лише тоді, коли вичерпані всі інші можливі варіанти збільшення кількості щеплених", - цитує Клюге агенція Reuters. Він додав, що ефективність обов'язкової вакцинації залежить від країни, і необхідно враховувати рівень довіри громадськості до влади. "Те, що прийнятно для одного суспільства та спільноти, може бути неефективним і неприйнятним в іншому", - наголосив Клюге.

Натомість він закликав покращити захист дітей, серед яких фіксують високі показники захворюваності останнім часом. Використання масок має бути стандартом у всіх початкових школах для безпечного навчального середовища, зазначив Клюге.

Нагадаємо, що Австрія першою в Європі запровадила обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу з 1 лютого 2022 року. На тлі погіршення ситуації з COVID-19 голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що Єропейському Союзу варто розглянути питання обов'язкової вакцинації проти коронавірусу.

Перехресна вакцинація

Тим часом європейські регулятори у вівторок, 7 грудня, рекомендували застосування перехресної вакцинації - коли перша та друга доза щеплення робиться різними препаратами. Також це стосується і третьої бустерної дози. Дослідження довели, що комбінація векторних вакцин з РНК-вакцинами дають кращу імунну відповідь організму.

Нагадаємо, що в Україні обов'язкова вакцинація є вимогою для повноцінної роботи працівників освітньої сфери, центральних органів влади і місцевих адміністрацій. З 9 грудня ця вимога пошириться на робітників стратегічних держпідприємств, установ із надання соціальних послуг та організацій, підпорядкованих центральним органам виконавчої влади. Згодом список планують доповнити працівниками закладів охорони здоров'я, органів місцевого самоврядування і комунальних підприємств.