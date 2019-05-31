У ФРН визнали конституційними жорсткі заходи боротьби з коронавірусом

Посилення низки заходів боротьби з коронавірусом, схвалене Бундестагом у квітні, є сумісним з положеннями Основного закону. Такого висновку у вівторок, 30 листопада, дійшов Федеральний конституційний суд Німеччини (Bundesverfassungsgericht).

Згідно з рішенням КС, комендантська година в нічний час, обмеження контактів і тимчасове закриття шкіл були адекватною відповіддю на пандемію. Зазначається, що обмеження створили умови, за яких захист життя та здоров'я, а також підтримка функціонуючої системи охорони здоров'я відповідали громадським інтересам.

Водночас перший сенат Конституційного суду, серед завдань якого - інтерпретація основних прав, ще має вирішити, наскільки доцільними були закриття торгових точок і заборона фізичної присутності на культурних заходах.

До Конституційного суду звернулись депутати Бундестагу від Вільної демократичної партії.

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"Необхідний режим надзвичайної ситуації через епідемію"

Тим часом в. о. глави відомства федерального канцлера Гельге Браун (Helge Braun) напередодні чергових консультацій на федеральному рівні закликав до чергових обмежень. Хоча, за його словами, "поки не потрібен загальний локдаун, як минулого року, коли було закрито все".

"Але той факт, що більше немає надзвичайної ситуації у зв'язку з епідемією, означає, що в округах, де коефіцієнт захворюваності місцями перевищує 2 000, більше не можна віддавати розпорядження про закриття закладів громадського харчування або про відмову від масових заходів відповідно до чинного законодавства про інфекційний контроль", - сказав Браун. На його думку, було б правильно оголосити надзвичайну ситуацію у зв'язку з епідемією.

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Посилення заходів боротьби з коронавірусом

Зміни до Закону про захист населення від інфекційних хвороб (Infektionsschutzgesetz, IfSG) внесли 21 квітня 2021 року. Тоді це рішення підтримали 342 депутати, 250 були проти, ще 64 утрималися.

Поправки вводили єдині для всієї Німеччини правила щодо посилення заходів боротьби з коронавірусом. Для округів та міст з високим рівнем інфікування були передбачені нічна комендантська година, закриття шкіл та суворіші обмеження для роботи магазинів.

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Ухваленню поправок у квітні передували жорсткі суперечки між депутатами. Біля будівлі парламенту країни в Берліні зібралося понад 8000 противників коронавірусних обмежень. Поліція заборонила їхню демонстрацію, посилаючись на порушення епідеміологічних обмежень. Тоді понад 2200 поліцейських розганяли присутніх, які вступили в сутички з правоохоронцями.