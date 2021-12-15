Італія закриває кордони для українців з 16 грудня

Італія з 16 грудня забороняє українцям в'їзд на свою територію у зв'язку з пандемією COVID-19. Мова йде про необов'язкові поїздки, в тому числі туристичні. Заборона діятиме до 31 січня 2022 року, повідомляє у середу, 15 грудня сайт міністерства закордонних справ (МЗС) України .

Як повідомляє МЗС, виняток становлять лише ті громадяни України, які мають посвідку на проживання в Італії, прямують туди на роботу, навчання, лікування чи мають іншу мету, яку можна розцінити як необхідну. "В окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів та за наявності аргументованих підстав, може бути дозволений в’їзд до країни осіб, які мають підтверджені та стабільні особисті стосунки з громадянами Італії", - зазначають в українському зовнішньополітичному міністерстві.

Та навіть в цьому випадку після в'їзду в Італію громадяни України забов'язані будуть самоізолюватись на десять днів, а потім здати тест на коронавірус.

Тести навіть для вакцинованих громадян ЄС

Італія в середу посилила карантинні обмеження для всіх, хто прибуває з країн Європейського Союзу, повідомляє агенція AFP. З 16 грудня всі мандрівники повинні пред'явити негативний тест на коронавірус, навіть якщо у них є підтвердження вакцинації від COVID-19. Для тих, у кого нема щеплення, нові правила передбачають не лише тест, а й п'ятиденну самоізоляцію.

Посилені карантинні обмеження пов'язані зі стрімким поширенням омікрон-варіанта коронавірусу у світі і діятимуть до 31 січня 2022 року.

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Небезпека поширення омікрон-варіанта коронавірусу

Новий варіант коронавірусу вперше був зафіксований в Ботсвані та Південно-Африканській Республіці (ПАР) у другій половині листопада 2021 року і стрімко поширюється світом. Цей варіант вірусу вже був виявлений у 77 країнах.

За даними вчених з ПАР, через високу кількість мутацій цей варіант може бути ще заразнішим, ніж варіант дельта, який також швидко поширився світом.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) присвоїла омікрон-варіанту статус такого, що "викликає занепокоєння", а Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності оцінив загрозу поширення цього варіанту в країнах ЄС від "високої до дуже високої". Проте конкретні наслідки зараження саме омікрон-варіантом вчені поки не проаналізували.

13 грудня у Великобританії зафіксували першу смерть саме від цього варіанта коронавірусу.

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