Омікрон: чи рятує вакцина від цього варіанта коронавірусу?

Новий варіант коронавірусу - омікрон - стрімко поширюється світом. Його виявили вже у більш ніж 50 країнах світу. Таке швидке поширення непокоїть головного вірусолога берлінської клініки Charité Крістіана Дростена (Christian Drosten). У Південній Африці та Великобританії кожні три-чотири дні кількість випадків зараження омікроном подвоюється.

Викликає тривогу ще й те, що всі наявні вакцини проти коронавірусу у випадку з омікроном діють лише частково. Це означає, що й ті, кого повністю вакциновано, і навіть ті, хто має бустерне щеплення, можуть заразитися цим варіантом коронавірусу. Як свідчать останні дослідження, омікрон має потенціал частково оминати імунну відповідь організму.

Вакцини ефективні лише частково

За словами Акселя Сігала, професора Африканського центру дослідження здоров'я у ПАР, здатність вакцини BioNTech/Pfizer нейтралізувати омікрон, порівняно з первинним варіантом SARS-Cov-2, дуже сильно знизилася. Ця вакцина надає лише частковий захист у випадку з омікроном.

Очільник фірми-виробника американської вакцини Moderna Стефан Бансель виходить з того, що ефективність цієї вакцини у випадку з омікроном також падає. 32 з 50 мутацій у випадку з омікроном стосуються спайкових протеїнів, за допомогою яких коронавірус проникає у клітини. Франкфуртська вірусологиня Сандра Цизек (Sandra Ciesek) припускає, що такий ефект стосуватиметься всіх вакцин. "Дані підтверджують, що створення нової вакцини, ефективної проти омікрону, має сенс", - пише директорка Інституту медичної вірусології при університетській клініці Франкфурта-на-Майні.

Бустерна доза вакцини вже через три місяці

Угур Шахін, співзасновник компанії BioNTech, яка виробляє вакцину Comirnaty спільно з фармацевтичним концерном Pfizer, вважає, що на тлі поширення омікрон-варіанта коронавірусу третю - бустерну - дозу вакцини необхідно робити раніше, ніж вважалося дотепер. Якщо раніше мова йшла про шість місяців після другої дози, то тепер рекомендовано робити третє щеплення вже через три місяці. "Поширення "омікрону" засвідчує, що дві дози щеплення не дають достатнього захисту від зараження", - зазначив Шахін в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) поки не змінило своєї рекомендації робити бустерне щеплення через шість місяців після другої дози. Однак відомство визнало, що вакцинація третьою дозою може мати сенс і вже після трьох місяців. "Наявні на даний момент дані вказують на безпечність і дієвість посилюючої дози вже через три місяці після базової імунізації", - зазначив в інтерв'ю журналістам Марко Кавалері, який відповідає за стратегію вакцинації в EMA. На його думку, рішення рекомендувати чи не рекомендувати додаткову імунізацію вже через три місяці після базової мають самостійно ухвалювати регуляторні органи окремих країн, виходячи з оцінки ситуації у національній системі охорони здоров'я й перебігу пандемії.

Чому омікрон заразніший

Новий варіант коронавірусу омікрон наразі посилено аналізують. Американська фірма Nference виявила генсеквенцію в омікроні, яка робить цей вірус більш заразним. Цей незвичний генний матеріал можна знайти також у вірусі, який викликає застуду. Ця секвенція відома на прикладі коронавірусу HCoV 229E, яким можуть інфікуватися люди та кажани. Завдяки такій особливості омікрон може краще пристосуватися до клітини, у яку проникає, вважає Венкі Сондарараджан, біоінженер та співавтор дослідження.

Змішування генетичного матеріалу обох варіантів вірусу могло, за даними дослідження, відбутися всередині людського організму. Клітини в легенях можуть бути заражені обома вірусами, які змішуються там.

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Переважно легкий перебіг?

Відомий американський експерт Ентоні Фаучі, радник президента Джо Байдена з питань боротьби з коронавірусною хворобою, вважає: теза про те, що омікрон-варіант заразніший, але призводить до менш важкого перебігу хвороби, є обнадійливою. При цьому Фаучі наголошує: "Ми маємо бути дуже обережними в оцінках того, що омікрон менш небезпечний або що він є причиною менш важкого перебігу хвороби, ніж при дельта-варіанті".

Але позитивні сигнали щодо омікрону є, наприклад, у Великобританії - там у лікарнях немає жодного інфікованого варіантом омікрон. Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)поки не зареєструвала жодного випадку смерті пацієнта, зараженого цим варіантом коронавірусу.

Перші звіти лікарів з ПАР, де вперше було виявлено цей варіант, вказують на те, що омікрон веде до перебігу хвороби легкого або середнього ступеня тяжкості. Але поки що немає точних даних про те, чи це дійсно так. Адже досі досліджено лише незначну кількість випадків інфікування.

Водночас припущення про переважно неважкий перебіг хвороби у випадках інфікування омікроном підтверджують перші спостереження в Європі. Переважна більшість інфікованих цим варіантом європейців хворіють у легкій формі. "Зафіксовані випадки виглядають переважно легкими, але нам треба зібрати більше даних", - зазначили 9 грудня в EMA.

Перші результати досліджень вказують на те, що вік хворих - у порівнянні з іншими варіантами коронавірусу - знизився: більше 80 відсотків тих, хто заразився омікроном, молодші за 50 років. Такі пацієнти менше часу перебувають у лікарні. Якщо у випадку інших варіантів коронавірусу - це пересічно 8,5 дня, то у випадку з омікроном - приблизно 2,8 дня, йдеться у заяві вірусолога Фаріда Абдулли з Південноафриканської медичної ради дослідників. Утім, мають бути терміново проведені додаткові дослідження, наголосив учений.

Омікрон витіснить дельта-варіант

Швидке поширення омікрон-варіанта може означати, що він витіснить дельта-варіант, що домінував дотепер. Імовірно, що більш заразний варіант витіснить більш небезпечний. Це звучить обнадійливо, але ніхто не може напевно сказати, що це послабить пандемію.

Адже нова мутація не повинна бути обов'язково небезпечнішою, ніж попередня, кажуть фахівці. Часто віруси втрачають свою силу шляхом множинних мутацій. У процесі репродукції вони виробляють дуже багато помилкових копій, які роблять вірус слабким, тож він фактично знищує себе.

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Тим часом омікрон-варіант ще довго буде проблемою людства, попереджає Дростен: "Дельта-варіант буде нашою проблемою до січня, а омікрон стане нашою проблемою влітку".

То чи має сенс робити щеплення, у тому числі бустерне, якщо переважатиме омікрон? Так, має. Можна виходити з того, що наявні вакцини щодо цього варіанта коронавірусу будуть менш ефективними, але це не означає, що вони не є ефективними взагалі. Крім того, експерти сходяться на думці, що щеплення запобігатимуть тяжкому перебігу COVID-19 - хоч би яким варіантом була інфікована людина.