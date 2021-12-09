Чи захищає щеплення від COVID-19? Що нового виявили вчені

Потрібно робити щеплення від коронавірусу чи ні, якщо все одно існує ризик захворіти на COVID-19, навіть коли людина вакцинована? Науковці та медики, як і раніше, виходять із того, що щеплення робити потрібно. Тож від чого воно захищає? DW зібрала головні аргументи вчених на користь вакцинації.

Щеплення захищає від коронавірусу

За даними німецького Інституту імені Роберта Коха (RKI) та американського Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), вакцини мРНК захищають від первісного варіанта коронавірусу SARS-CoV-2 щонайменше на 80 відсотків. Від більш заразного дельта-варіанта, згідно з даними RKI, отриманими упродовж останніх чотирьох тижнів, такі вакцини забезпечують захист приблизно на 66 відсотків. Це стосується всіх вікових груп віком від 18 років.

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У віковій групі від 12 до 17 років щеплення забезпечує захист від коронавірусу в середньому на 90 відсотків. Щоправда, за допомогою даних, наданих RKI, не можна встановити, мають діти та підлітки після щеплення сильніший імунітет чи зазначені цифри є наслідком того, що робити щеплення цій віковій групі дозволили лише нещодавно. Вакциновані краще захищені від дельта-варіанта коронавірусу, ніж невакциновані. Що стосується варіанта омікрон, то тут наукових даних поки що немає.

Відомо, що концентрація антитіл в організмі дещо слабшає через шість-дев'ять місяців після вакцинації. Але бустерне щеплення демонструє перспективні результати. Дослідження в Ізраїлі показують, що третє щеплення допомагає запобігти поширенню коронавірусної інфекції. В Ізраїлі кількість заражень улітку цього року знову зросла, хоча більшість населення вже було вакциновано. Після цього у країні розпочалася кампанія бустерної вакцинації. На цей момент рівень заражень в Ізраїлі знову знизився.

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Щеплення запобігає важкому перебігу коронавірусної хвороби

Незважаючи на те, що імунітет від коронавірусу через деякий час після щеплення слабшає, захист від тяжкого перебігу захворювання залишається стабільним. Дослідження, проведені в США, показали, що ризик інфікування для вакцинованих у вісім разів менший, ніж для невакцинованих.

Крім того, небезпека опинитися в лікарні з тяжким перебігом хвороби або померти у 25 разів менша в тих, хто щеплений. Таких же висновків дійшли й у німецькому RKI. Згідно з актуальними даними, лише у 0,37 відсотка можливих випадків зараження коронавірусом, незважаючи на щеплення, пацієнти опинилися в лікарні з COVID-19 у тяжкій формі. Захист від тяжкого перебігу хвороби, при якому необхідне лікування в палаті інтенсивної терапії, становить 92 відсотки.

Кількість щеплених, які опинилися в лікарні, заразившись коронавірусом, є меншою, ніж число нещеплених, що теж потрапили до лікарні з цим діагнозом. Якби частка вакцинованих серед населення Німеччини була нижчою, система охорони здоров'я країни зараз опинилася б на межі колапсу.

Ризики від захворювання на COVID-19 більші, ніж ризики від щеплення

За даними німецького Інституту імені Пауля Ерліха, ймовірність тяжких побічних ефектів після щеплення від коронавірусу становить 0,02 відсотка. При цьому ризик зіткнутися з важкими симптомами коронавірусної хвороби, не маючи щеплення, набагато вищий: кожен десятий такий пацієнт страждає від тяжкого перебігу хвороби.

Інфіковані коронавірусом мають ризик захворіти на затяжний COVID-19. За даними Німецького товариства пневмології та дихальної медицини, 15 відсотків тих, хто переніс коронавірусну інфекцію, стикаються із довготривалими наслідками. Від цього може захистити вакцинація.

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Щеплення зменшує ризик захворювання на затяжний COVID-19

Оскільки щеплення може сильно зменшити ризик зараження коронавірусом, воно надає захист від затяжного COVID-19. У невакцинованих вища ймовірність розвитку цього синдрому. Перші дослідження, серед іншого, було присвячено тому, як ризик затяжного COVID-19 знижується в разі щеплення, навіть якщо вакцинація не врятувала від інфікування.

Опитування, проведене за допомогою спеціального мобільного додатка для смартфонів у Великобританії, показало, що затяжний COVID-19 серед щеплених зустрічається на 50 відсотків рідше, ніж серед нещеплених. Недоліком цього дослідження є те, що його учасники заносили дані про свої симптоми самостійно, без медичного підтвердження.

Крім того, серед учасників опитування майже не було людей похилого віку та жителів регіонів зі слабкою економікою. Більшість опитаних складали жінки. Дані стосувалися першої половини 2021 року, тоді ще не набув поширення дельта-варіант коронавірусу та не існувало омікрон-варіанта.

Інше дослідження, проведене вченими з Оксфордського університету, виявило однакову кількість захворювань затяжним COVID-19 серед щеплених і нещеплених. Але й у нього є свої недоліки: воно базується на задокументованих медичних даних, які надійшли від лікарів та лікарень. При цьому не враховувались випадки, коли у хворих були легкі симптоми й вони не зверталися до лікаря. І дані цього дослідження також стосувалися лише першої половини 2021 року.

Чому щеплення можуть захистити від затяжного COVID-19? Із цього приводу є одна наукова теорія. Вчені дискутують, зокрема, про те, чи може бути причиною затяжного COVID-19 так зване формування резервуара. Мова йде про те, що організм може накопичувати коронавірус під час зараження. А імунна система у щеплених здатна запобігти такому ефекту.

При цьому можна припустити, що дельта-варіант може спричинити більшу кількість захворювань затяжним COVID-19 і серед щеплених. Заражені дельта-варіантом відразу після інфікування отримують велике вірусне навантаження, що може спричинити формування резервуарів та затяжного COVID-19.

Щеплення допомагає тим, у кого затяжний COVID-19

Дані Національної статистичної служби Великобританії свідчать, що після першого щеплення скарги на симптоми затяжного COVID-19 у пацієнтів, що взяли участь у дослідженні, знизилися на 13 відсотків. Після другого щеплення покращення відбулося додатково ще в дев'яти відсотків. Однак поки що незрозуміло, наскільки тривалим є такий ефект і чи може вакцинація допомогти повністю побороти затяжний COVID-19.

Щеплені захищають нещеплених

Вакциновані теж можуть підхопити коронавірусну інфекцію та бути її переносниками. Але вакциновані рідше є ними. Науковці виходять з того, що імунна система щепленої людини недовго зберігає вірусне навантаження в організмі, тому вакциновані не поширюють велику кількість заражених часток при видиханні.

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Але такий ефект спостерігався при початковому варіанті коронавірусу, при дельта-варіанті він знизився. Дослідження навіть показали, що вірусне навантаження щеплених та нещеплених при зараженні дельта-варіантом однакове. Даних щодо омікрон-варіанта поки що немає. Чи означає це, що вакциновані, які заразилися дельта-штамом, так само заразні, як і невакциновані?

На це запитання мають дати відповідь результати деяких досліджень, які поки що не підтверджені незалежною експертизою. Одне з них проводилося вченими з Оксфордського університету, що вивчили майже 150 000 контактів, які вдалося простежити майже у 100 000 випадків захворювання коронавірусною хворобою. Ішлося і про щеплених, і про нещеплених. Науковці досліджували, які групи - вакцинованих або невакцинованих - розповсюджують коронавірус, а також чи ефективно перешкоджали передачі коронавірусу вакцини BioNTech/Pfizer та AstraZeneca.

Результати показали, що обидві вакцини значно зменшували передачу дельта-варіанту, при цьому BioNTech/Pfizer була ефективнішою. Крім того, дослідження виявило, що ті, хто мав контакти зі щепленими й інфікованими коронавірусом, хворіли рідше, ніж ті, хто мав контакт з нещепленою й інфікованою коронавірусом людиною. У того, хто контактував з інфікованими, раніше щепленими BioNTech/Pfizer, імовірність зараження коронавірусом була на 65 відсотків меншою. А у випадку AstraZeneca ймовірність зменшувалася на 36 відсотків.

Як показують дані різних досліджень, щеплені й нещеплені мають схожу концентрацію вірусу в організмі. Але щеплені з меншою ймовірністю можуть заражати ним інших. Їхній організм швидше може подолати вірус, і вони виділяють при диханні менше заражених частинок.