Омікрон-варіант коронавірусу загрожує критичній інфраструктурі Німеччини

Чи є омікрон більш м'яким варіантом коронавірусу, поки що достеменно не підтверджено, але в тому, що з усіх мутацій він найбільш заразний, жодних сумнівів немає. А це означає, що в якийсь момент кількість тих, хто захворів, хай і не дуже важко, може виявитися настільки великою, що деякі підприємства через лікарняні або карантин будуть недієздатними.

Іншими словами, брак працездатних працівників може досягти таких масштабів, коли підтримання нормального виробничого процесу стане просто неможливим. А якщо це підприємства критичної інфраструктури?

Експертна рада з питань COVID-19 попереджає про високі ризики

У Німеччині всерйоз перейнялися такою перспективою після того, як створена при новому уряді ФРН експертна рада з питань COVID-19 дала першу розгорнуту оцінку п'ятої хвилі пандемії, що насувається на країну, викликаної стрімким поширенням омікрона. В оприлюдненому 19 грудня документі вчені попереджають про "високі ризики для критичної інфраструктури". До неї вони відносять лікарні, поліцію, рятувальні служби, підприємства з галузі телекомунікацій, електроенергетики та водопостачання, а також відповідну логістику.

Після такого попередження провідні німецькі компанії та підприємницькі об'єднання з названих та інших галузей почали повідомляти про заходи на випадок масового захворювання співробітників. Тим більше, що у них перед очима досвід Великобританії, де омікрон став уже домінуючим варіантом вірусу: там він призвів до гострого браку робочих рук у різних сферах. ЗМІ повідомляють, наприклад, про вимушене скасування потягів.

У диспетчерських пунктах енергокомпаній - особливі запобіжні заходи

Один із запобіжних заходів, до якого посилено вдаються зараз німецькі підприємства безперервного циклу, полягає в тому, щоб виключити або хоча б звести до мінімуму спілкування між змінами у диспетчерських пунктах і чергових бригадах - і тим самим максимально знизити ймовірність передачі вірусу від однієї групи важкозамінних спеціалістів до іншої.

До того ж в енергетичній компанії EnBW, наприклад, при передачі зміни працівники диспетчерських пунктів на електростанціях і в головному офісі зобов'язані носити більш надійні маски FFP2 і не просто дотримуватися соціальної дистанції, а бути якнайдалі один від одного. Крім того, компанія щоденно тестує персонал своїх диспетчерських служб на коронавірус.

Серед пріоритетів - забезпечити безперебійну роботу енергомереж

У свою чергу лідер німецької електроенергетики - концерн E.on підготував, за словами його представника, "усі мислимі кризові сценарії", зокрема варіант тимчасового розміщення працівників безпосередньо на електростанціях для того, щоб мінімізувати небезпеку їх інфікування в домашніх умовах або у громадському транспорті дорогою на роботу.

І це при тому, що у галузі, згідно з повідомленням Федерального об'єднання підприємств енерго- та водопостачання (BDEW), від 80 до 90 відсотків працівників повністю вакциновані.

"Команди A" та "команди Б" не перетинаються одна з одною

Суворо відділені одна від одної і чергові бригади пожежників Франкфуртського аеропорту, "щоб, якщо хтось заразиться, у нас не потрапила на карантин одразу вся команда", пояснив агентству dpa прес-секретар компанії Fraport - оператора найбільших повітряних воріт Німеччини. Пожежним теж наказано носити під час чергувань лише маски FFP2.

А ось у Німецькій службі безпеки польотів (DFS) персонал ще на самому початку пандемії розділили на "команди A" та "команди Б", заборонивши їм перетинатися один з одним на роботі. Причому цей захід поширюється не лише на авіадиспетчерів, без яких повітряне сполучення в країні було би просто неможливим, а й на інших співробітників цієї державної організації.

Німецькій цивільній авіації необхідно буде запобігти масовому зараженню своїх фахівців

Аналогічні заходи вживаються й у банківському секторі, що забезпечує функціонування фінансової системи країни. Так, у Commerzbank ще на початку пандемії співробітники низки ключових підрозділів були розподілені так, щоб вони працювали у географічно різних точках. До того ж на випадок непередбачуваних обставин було розроблено кризовий план безперебійного забезпечення населення готівкою через банкомати.

У віддаленому режимі

Велика перевага банківського сектора в тому, що його працівники значну частину своїх обов'язків можуть виконувати у віддаленому режимі. Опитування в галузі, проведене в грудні економічною газетою Handelsblatt, показало, що більшість фінансових інститутів у ФРН знову перевели на "віддалення" основну частину свого персоналу. Так, у DZ Bank з дому працюють 85% співробітників, у Landesbank Hessen-Thüringen - близько 90%.

У багатьох компаніях віддалена робота вже стала нормою

Подібні показники й у телекомунікаційних компаніях Vodafone та Deutsche Telekom. Їхні співробітники теж забезпечують переважно з дому як обслуговування клієнтів, так і управління інфраструктурою. Що ж до ремонтних робіт, то Deutsche Telekom розбила свій персонал на окремі групи, що працюють незалежно одна від одної, і намагається надсилати своїх техніків на виклик по одному, надаючи їм необхідний набір індивідуальних засобів захисту.

Об'єднання підприємств харчової промисловості Німеччини (Lebensmittelverband Deutschland), зі свого боку, запевнило громадськість, що на виробництві будуть вжиті всі необхідні профілактичні заходи, щоб запобігти поширенню омікрон-варіанту.

Якщо ж значній кількості працівників галузі все ж таки доведеться піти на карантин і виробничі процеси виявляться порушеними, це не призведе автоматично до перебоїв у забезпеченні продовольством, пояснив генеральний директор цього підприємницького союзу Крістоф Мінгофф (Christoph Minhoff). За його словами, підприємства створили резерви таких продуктів харчування тривалого зберігання як макарони, рис, консерви та заморожені страви.

Не зможуть працювати від 3 до 10 мільйонів осіб

Тим часом, думки про те, наскільки серйозною виявиться в Німеччині епідеміологічна ситуація в умовах поширення омікрону, сильно розходяться. Зокрема, у статті на інтернет-порталі тижневика Der Spiegel фахівці називають оцінки, що у середині лютого у Німеччині опиняться на лікарняному або на карантині від 3 до 10 мільйонів працівників (при загальній зайнятості 45,2 мільйона осіб).