В Україні виявили нові випадки зараження омікрон-варіантом коронавірусу

В Україні виявили п'ять нових випадків зараження омікрон-варіантом коронавірусу, повідомили в міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) України у середу, 29 грудня. Як зазначили в МОЗ, два пацієнти повернулися з Польщі та Німеччини. Аналіз зразків провели фахівці Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського.

Загалом в Україні зафіксовано вже шість випадків інфікування омікрон-варіантом коронавірусу. Про перший випадок МОЗ повідомило 18 грудня. Новий варіант коронавірусу виявили в особи, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де мала контакт із хворими на COVID-19. За інформацією міністерства, перший пацієнт "переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування".

За даними МОЗ, із шести зафіксованих випадів два виявили в Києві, двоє людей заразилися омікрон-варіантом у Київській області. Також по одному випадку зареєстрували у Львові та Дніпрі.

Що відомо про омікрон?

Новий варіант коронавірусу вперше був зафіксований в Ботсвані та Південно-Африканській Республіці (ПАР) у другій половині листопада 2021 року і стрімко поширився світом. Цей варіант вірусу вже зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди.

За даними вчених, через високу кількість мутацій цей варіант є заразнішим, ніж дельта. У звіті ВООЗ від 28 грудня за попередній тиждень відзначено зростання захворюваності на коронавірус у світі й наголошується, що омікрон-варіант має потужнішу здатність до поширення, хоча варіант дельта поки залишається домінантним.

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Водночас, спираючись на попередні дані з ПАР, Великобританії і Данії, в організації припускають, що ризик госпіталізації для пацієнтів з омікрон-варіантом нижчий. Щодо ефективності наявних вакцин проти цієї мутації SARS-CoV-2 і дієвості бустерного щеплення поки також є лише попередні дані.

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Через поширення нового варіанту коронавірусу у ВООЗ закликають утриматися від подорожей на різдвяні й новорічні свята. Низка європейських країн уже посилили правила в'їзду й карантинні обмеження.