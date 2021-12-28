 У Києві виявили омікрон-варіант коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2021

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Новини

У Києві виявили омікрон-варіант коронавірусу

Випадки захворювання омікрон-варіантом коронавірусу вже зафіксовані в Києві, повідомили в КМДА. Тим часом з 30 грудня жоден регіон України не перебуватиме у "червоному" рівні епідемічної небезпеки. 

У Києві виявили омікрон-варіант коронавірусу

У Києві виявили омікрон-варіант коронавірусу

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник у вівторок, 28 грудня, повідомив, що у Києві виявили перші випадки зараження омікрон-варіантом коронавірусу .

"Сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу "омікрон". Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність (заразність - Ред.), ніж штам "дельта", - написав він на своїй сторінці у Facebook. При цьому Поворозник додав, що, за словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі.

Також він нагадав, що від сьогодні у столичних навчальних закладах розпочалися канікули, які завершаться 9 січня. "Всі ми хочемо, щоб діти здоровими долучилися до навчального процесу. Для цього усі ми маємо дотримуватися елементарних правил та обмежень, які діють у Києві у зв'язку з перебуванням міста в "жовтій" зоні епіднебезпеки", - наголосив Поворозник.

З 30 грудня вся Україна - в "жовтій" зоні

Тим часом з 30 грудня до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки перейдуть останні два регіони - Волинська та Запорізька області. Відповідне рішення у вівторок ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як зазначила пресслужба міністерства охорони здоров'я (МОЗ), таким чином жоден український регіон з 30 грудня не перебуватиме у "червоному" рівні епіднебезпеки. 

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину: відвідувати масові заходи чи громадські заклади (ресторани, кінотеатри, спортзали) у "жовтих" зонах зможуть ті, хто отримав принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

"Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ - COVID-сертифікат про одужання", - написав Немчінов у Телеграм-каналі.

Читайте також: Чи захистить бустерне щеплення від "омікрона"? Фактчек від DW

Омікрон в Україні

Вперше в Україні виявили омікрон-варіант коронавірусу 18 грудня. Особа, яка виявилась інфікованою, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де мала контакт із хворими на COVID-19.

Новий варіант коронавірусу вперше в світі був зафіксований у Ботсвані та Південно-Африканській Республіці (ПАР) у другій половині листопада 2021 року. За даними вчених, через високу кількість мутацій цей варіант є заразнішим, ніж дельта, який також швидко поширився світом. 13 грудня у Великобританії зафіксували першу смерть в світі саме від омікрон-варіанта коронавірусу.

Дивитись відео 05:34

Омікрон - найзаразніший варіант коронавірусу? (30.11.2021)

Аудіо й відео до теми

Фактчек: Чому так багато випадків інфікування у вакцинованих від COVID-19? (21.12.2021)  

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Докладно

Ukraine | Präsidentschaftswahlen | Reaktion Poroschenko

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