 Пандемія COVID-19: в Україні виявили омікрон-варіант коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2021

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Новини

Пандемія COVID-19: в Україні виявили омікрон-варіант коронавірусу

Перший офіційно зафіксований випадок зараження новим омікрон-варіантом коронавірусу виявили в Україні. Його виявили у особи, яка повернулася з ОАЕ.

Омікрон-варіант коронавірусу вперше зафіксували в Україні

Омікрон-варіант коронавірусу вперше зафіксували в Україні

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні виявили омікрон-варіант коронавірусу, який вперше зафіксували в листопаді у Ботсвані та Південно-Африканській Республіці (ПАР).

"Вночі в Центр громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам омікрон", - написав він на своїй сторінці у Facebook у суботу, 18 грудня.

За його словами, особа, яка виявилась інфікованою цим варіантом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де мала контакт з хворими на COVID-19. Ляшко зазначив, що нині пацієнт перебуває на лікуванні.

Також, за словами очільника МОЗ, нині проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

Український генетик, співробітник Інституту харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України Олександр Коляда напередодні повідомляв на своїй сторінці у Facebook, що науковці виявили першу підозру на омікрон-варіант у молодої жінки, яка повернулася з ОАЕ.

За його даними, вона самоізолювалася і "мабуть не встигла передати його далі". "Не думаю, що це перша така людина, бо в країнах із тією ж політикою перельотів таких випадків уже сотні", - припустив водночас експерт.

Небезпека поширення омікрон-варіанта коронавірусу

Новий варіант коронавірусу вперше був зафіксований в Ботсвані та Південно-Африканській Республіці (ПАР) у другій половині листопада 2021 року і стрімко поширюється світом. Цей варіант вірусу уже зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди.

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За даними вчених з ПАР, через високу кількість мутацій цей варіант може бути ще заразнішим, ніж варіант дельта, який також швидко поширився світом.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) присвоїла омікрон-варіанту статус такого, що "викликає занепокоєння", а Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності оцінив загрозу поширення цього варіанту в країнах ЄС від "високої до дуже високої". Проте конкретні наслідки зараження саме омікрон-варіантом вчені поки не проаналізували.

13 грудня у Великобританії зафіксували першу смерть саме від цього варіанта коронавірусу.

Дивитись відео 05:34

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