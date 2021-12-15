Експертка ВООЗ: "Думаю, омікрон уже є в Україні"

Новий варіант коронавірусу омікрон, який було виявлено в листопаді у Ботсвані та Південно-Африканській Республіці (ПАР), стрімко поширюється світом. Цей варіант коронавірусу вже зафіксовано у більш ніж 60 країнах, у тому числі й у Європі. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) присвоїла омікрону статус такого, що "викликає занепокоєння". Про те, які симптоми викликає цей варіант вірусу і чи ефективні проти нього наявні вакцини, DW поспілкувалась із завідувачкою кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету, експерткою ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталією Виноград.

DW: Пані Наталіє, наскільки небезпечний омікрон-варіант коронавірусу в порівнянні з іншими?

Наталія Виноград: Він створює для нас дуже великі проблеми - такої контагіозності (заразності. - Ред.) ніхто не чекав, і ми такого досвіду ще не мали. Ця ознака украй турбує, а також те, що він так швидко почав поширюватись у Великобританії, Данії й Норвегії. Він є скрізь, але тут він засвідчив надзвичайно високу спроможність до ураження осіб, які реально були захищені поствакцинальним (після щеплення вакциною від коронавірусу. - Ред.) та постінфекційним (після одужання від COVID-19. - Ред.) імунітетом. Ця обставина змушує турбуватися, тому що він одномоментно циркулює з дельта-варіантом коронавірусу. Хто знає, що буде в організмі людини, коли там зустрінуться ці два варіанти, що є можливим, і який обмін генами щодо посилення вірулентності (ступеня хвороботворності. - Ред.) у такому разі відбудеться.

Чи є способи ефективного виявлення омікрон-варіанта коронавірусу?

Ті серйозні зміни, які відбулися внаслідок мутації вірусу, не дають можливості достатньо швидко виявляти інфікованих омікрон-варіантом осіб і запроваджувати адекватні заходи. Занадто легкі клінічні форми при інфікуванні омікрон-варіантом не дають можливості виявляти його на ранніх етапах. Високим потенційним ризиком є те, що люди, інфіковані омікроном, дуже швидко заражатимуть усіх, хто довкола. Це, на моє переконання, є ще одним із випробувань, які постали перед системою реагування на біологічні загрози.

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Чи має цей варіант іншу симптоматику, ніж, наприклад, дельта-варіант коронавірусу?

Клінічні ознаки захворювання проявляються не в усіх, а у певних груп. Офіційні дані, оприлюднені з уражених омікрон-варіантом держав на африканському континенті, свідчать про достатньо серйозний вплив цього варіанта на центральну нервову систему (ЦНС) й виражений інтоксикаційний синдром. Вплив на ЦНС проявляється у загальмованості, такому стані ступору, який надзвичайно швидко наростає паралельно з температурною реакцією. Це свідчить про те, що буде частина людей, яка, очевидно, потребуватиме інтенсивного втручання під час розвитку захворювання. Можливо, будуть і віддалені у часі наслідки.

Біолог австрійського Інституту молекулярної біотехнології у Відні Ульріх Еллінґ (Ulrich Elling) в інтерв'ю DW припустив, що омікрон-варіант коронавірусу може бути вшестеро заразнішим за дельту. Чи справді це так?

На початку, коли омікрон було виявлено в Африці, ми це пов'язували з імунодефіцитним станом інфікованих осіб, оскільки там дуже активний осередок ВІЛ-інфекції. Ми не мали повної інформації щодо ВІЛ-статусу уражених омікрон-варіантом осіб.

На сьогоднішній день ми маємо дані з європейських територій, де сталися спалахи, які свідчать про те, що контагіозність дійсно є значно вищою, ніж у будь-яких інших збудників, з якими стикалось людство взагалі. Однак поки що контагіозність не можна порахувати, тому що ми маємо лише чотири великі спалахи. Бракує бази даних, щоб порахувати кратність, але те, що вона суттєво вища за дельта-варіант, - це правда.

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Чи захищають від омікрон-варіанта наявні вакцини проти COVID-19?

Нині ми вже можемо брати до уваги дані Гонконгу, який засвідчив у 32 рази меншу ефективність мРНК-вакцин (виробництва BioNTech/Pfizer та Moderna. - Ред.), які використовували щодо дельти. Це дуже суттєве падіння захисних властивостей вакцин. Тому нам не доводиться розраховувати на великий вплив вакцинопрофілактики в питанні протидії поширенню омікрон-варіанта.

Угур Шахін, співзасновник компанії BioNTech, яка виробляє вакцину Comirnaty спільно з фармацевтичним концерном Pfizer, вважає, що на тлі поширення омікрон-варіанта бустерну дозу вакцини необхідно робити раніше, ніж вважалося дотепер. Чи може третя доза сприяти зменшенню поширення цього варіанта коронавірусу?

Третя доза не сприятиме зменшенню поширення омікрону, бо занадто велика кількість мутації у спайк-білка. Це може зменшити кількість потенційно тяжких форм захворювання.

Тобто вже потрібно розробляти нову вакцину саме від омікрон-варіанта?

Усі виробники вже почали розробляти нову вакцину саме проти омікрон-варіанта. Moderna, скажімо, обіцяє її через сто днів.

За попередніми даними ВООЗ, омікрон заразніший, ніж дельта, але викликає менш серйозні симптоми. Тобто цей варіант є менш небезпечним?

Ми сподівалися, що настане пік пандемії COVID-19 і почнуться зміни вірусу в бік зменшення його вірулентності, ознакою чого є зменшення тяжких клінічних форм захворювання. Однак наразі замала база даних, і достатньо важко говорити про це, бо у восьми країнах Африки середній показник кількості нових випадків COVID-19 збільшився на понад 300 відсотків, у деяких країнах - на 800 відсотків, але й кількість тяжких форм захворювання там теж збільшилась на 30 відсотків, це теж дуже багато.

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Офіційно в Україні ще не виявили омікрон-варіанта коронавірусу. Коли, на Вашу думку, він може з'явитися в Україні, зважаючи на стрімке поширення вірусу світом?

Я думаю, що він уже є в Україні. Адже міграційні процеси достатньо інтенсивні, а контагіозність настільки серйозна, що достатньо разом перебувати у транспорті, проходити митний контроль, щоб інфікуватись. Оскільки перебіг хвороби переважно легкий - ці випадки просто ще офіційно не зафіксовано.

Чи в Україні є можливість діагностувати цей варіант?

Звичайно, як і в усьому світі, - через секвенування зразків. Ми за ці роки теж не стояли на місці. У нас є чудова команда, яка може адекватно працювати у цій ситуації.