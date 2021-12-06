У Росії зафіксували перші випадки зараження омікроном

У Російській Федерації зареєстрували перші випадки зараження омікрон-варіантом коронавірусу. Його виявили у двох громадян, які повернулися з Південно-Африканської Республіки (ПАР), повідомила в понеділок, 6 грудня, російська Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів та благополуччя людини (Росспоживнагляд).

Омікрон виявили у двох з десяти прибулих з ПАР з позитивним тестом на COVID-19, дослідження аналізів інших інфікованих тривають. Всіх десятьох громадян помістили в обсервацію.

У Росії всіх громадян, які повертаються з ПАР і сусідніх країн, тестують на коронавірус на кордоні, а також розміщують в обсерватори на два тижні. В'їзд іноземців з південноафриканського регіону до РФ заборонений.

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Нагадаємо, вперше новий варіант коронавірусу виявили в листопаді у Південній Африці. Станом на початок грудня його зафіксували вже майже у 40 країнах світу. Через омікрон у багатьох регіонах запроваджують нові обмеження, обмежуючи поїздки. Зокрема, Україна заборонила в'їзд з Південної Африки для іноземців та особ без громадянства, хоча випадків зараження омікрон-варіантом у країні поки не виявили.

За даними вчених, новий варіант COVID-19 має дуже велику кількість мутацій - 32. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві. Ці мутації сприяють підвищенню заразності. Однак наразі невідомо, чи викликає новий варіант коронавірусу більш тяжкий перебіг хвороби. Досі випадки інфікування омікроном зафіксовані переважно серед молоді, яка зазвичай легше переносить недугу.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки не зафіксувала летальних випадків внаслідок інфікування омікрон-варіантом коронавірусу . ВООЗ продовжує збирати дані про новий варіант COVID-19, щоб оцінити ефективність наявних вакцин, тестів та методів лікування.